Водитель BMW X5 проехал на красный свет и сбил женщин в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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В Новосибирске во вторник, 4 июня, две женщины попали под колеса BMW X5. Пострадавшие с травмами доставлены в больницу, рассказали в пресс-службе управления полиции по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 13.10 напротив дома № 48 на Станционной улице. Установлено, что родившийся в 1986 году водитель не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора.
Женщины 1958 и 1980 годов рождения пытались пересечь проезжую часть по пешеходному переходу.
В полиции уточнили, что после прохождения теста алкогольного опьянения у водителя иномарки не выявлено.