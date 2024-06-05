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Updated Сегодня, 06:46

Водитель BMW X5 проехал на красный свет и сбил женщин в Новосибирске

Водитель BMW X5 проехал на красный свет и сбил женщин в Новосибирске

5 июня 2024, 06:44
Фото: соцсети
В Ленинском районе Новосибирска водитель BMW X5 сбил двух женщин, они доставлены в больницу, сообщили в областном управлении полиции.

В Новосибирске во вторник, 4 июня, две женщины попали под колеса BMW X5. Пострадавшие с травмами доставлены в больницу, рассказали в пресс-службе управления полиции по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 13.10 напротив дома № 48 на Станционной улице. Установлено, что родившийся в 1986 году водитель не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора.

Женщины 1958 и 1980 годов рождения пытались пересечь проезжую часть по пешеходному переходу.

В полиции уточнили, что после прохождения теста алкогольного опьянения у водителя иномарки не выявлено.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пешеходы#BMW X5
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