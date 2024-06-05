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Холода будут в НСО

Заморозки с минусовыми температурами сохранятся в июне в Новосибирске

5 июня 2024, 01:40
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Холода будут в НСО
В Новосибирской области прогнозируют заморозки в первый месяц лета — июне, о чем предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Холода сохранятся по всему СФО. Так, 5 и 6 июня в районе юга западной Сибири сохранятся минусовые температуры до -1…-2. Так может похолодать в Новосибирской области.

Заморозки продержатся и в Красноярском крае, где столбик термометра покажет -2. Интересно, что Кавказ наоборот настигнет жара, пишет ТАСС.

Напомним, что о заморозках в НСО предупреждали и в МЧС. Их прогнозировали 5 июня. Однако погодные онлайн-сервисы такое похолодание не предсказывают. По данным «Яндекс. Погоды», сегодня потеплеет до +16 днем, а также пройдет дождь.

Июньские заморозки: до -1 похолодает в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Сибирь#Заморозки#Холод
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