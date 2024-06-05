Заморозки с минусовыми температурами сохранятся в июне в Новосибирске

Напомним, что о заморозках в НСО предупреждали и в МЧС. Их прогнозировали 5 июня. Однако погодные онлайн-сервисы такое похолодание не предсказывают. По данным «Яндекс. Погоды», сегодня потеплеет до +16 днем, а также пройдет дождь.