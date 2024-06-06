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Бастрыкина заинтересовало исчезновение в 2009 году женщины в Новосибирске

Бастрыкина заинтересовало исчезновение в 2009 году женщины в Новосибирске

6 июня 2024, 12:40
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин потребовал доложить о подробностях уголовного дела по факту исчезновения в 2009 году жительницы Новосибирска Ирины Сафоновой, следует из сообщения областного Следкома.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему информацию о расследования дела о бесследном исчезновении в 2009 году жительницы Новосибирска Ирины Сафоновой. До нынешнего момента о судьбе сибирячки ничего выяснить не удалось, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Новосибирской области.

Эта загадочная история прогремела на всю страну: почти 15 лет назад детский психолог Ирина Сафонова зашла в подъезд своего дома на улице Демакова, но до квартиры так и не дошла. До дома ее подвез экс-одноклассник, с которым она на тот момент встречалась.

После пропажи женщины под ковриком возле двери в квартиру были найдены ее ключи. Больше никаких следов обнаружено не было.

Все версии следователей, работавших над делом, подтверждения не нашли. Проведенные экспертизы показали полную непричастность к делу ее знакомого. У женщины остался 10-летний на тот момент сын. Самой ей было 28 лет.

Доклад главе Следкома представит руководитель регионального управления Евгений Долгалев. Дело находится на контроле в аппарате Следственного комитета страны.

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