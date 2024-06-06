Бастрыкина заинтересовало исчезновение в 2009 году женщины в Новосибирске

Эта загадочная история прогремела на всю страну: почти 15 лет назад детский психолог Ирина Сафонова зашла в подъезд своего дома на улице Демакова, но до квартиры так и не дошла. До дома ее подвез экс-одноклассник, с которым она на тот момент встречалась.