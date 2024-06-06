ФАС не разрешила продлить концессию по четвертому мосту в Новосибирске

По концессионному договору мост через Обь должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2022 года к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Сейчас же в ВИС обещают запустить движение не ранее конца 2025 года. Многие местные депутаты и общественники после обнародования планов властей области возводить мост по концессии, назвали такой план «аферой».