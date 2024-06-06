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ФАС не разрешила продлить концессию по четвертому мосту в Новосибирске

ФАС не разрешила продлить концессию по четвертому мосту в Новосибирске

6 июня 2024, 08:58
Фото: atas.info
Антимонопольная служба из-за многочисленных нарушений не продлила срок строительства четвертого моста в Новосибирске, и группа ВИС может не получить уже выделенные деньги.

Группа ВИС, строящая четвертый мост через Обь в Новосибирске, может не получить уже выделенные на достройку объекта 2,8 миллиарда рублей. Федеральная антимонопольная служба из-за нарушений концессионного договора со стороны строителей отказалась продлевать сроки строительства моста.

Известно, что получение 1,2 миллиарда рублей в качестве очередного гранта из федеральной казны перенесено на 2025 год.

По мнению экспертов, строительство четвертого моста в любом случае продолжится, но на абсолютно невыгодных для ГК ВИС условиях. Теперь концедент должен будет завершить возведение объекта за свой счет.

Недавно в ВИС рассказали, что им удалось заключить дополнительное соглашение к договору о концессии с правительством Новосибирской области. Это должно помочь разблокировать около полумиллиарда из выделенной компенсации за удорожание строительства.

По концессионному договору мост через Обь должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2022 года к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Сейчас же в ВИС обещают запустить движение не ранее конца 2025 года. Многие местные депутаты и общественники после обнародования планов властей области возводить мост по концессии, назвали такой план «аферой».

29 мая представителей группы ВИС ждали с докладом на сессии Горсовета, однако никто из концессионеров не явился. Сейчас в Арбитражном суде рассматривается несколько исков к ВИС. Кроме того, Контрольно-счетная палата региона обнаружила нарушения на строительстве на общую сумму три миллиарда рублей, пишет Сибкрай.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Концессия#Группа ВИС#Нарушения#Обь#ФАС
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