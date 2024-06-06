Феномен Северного сияния в Сибири объяснил ученый из Новосибирска

Северное сияние появляется по всей Сибири из-за геомагнитной обстановки. Полюс Земли двигается, а также происходят вспышки на Солнце (то есть магнитные бури), уточнил замдиректора Института солнечно-земной физики СО РАН в беседе с «Наука в Сибири».