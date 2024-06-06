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Posted Сегодня, 01:48

Published Сегодня, 01:48

Modified Сегодня, 01:50

Updated Сегодня, 01:50

Небо становится разноцветным

Феномен Северного сияния в Сибири объяснил ученый из Новосибирска

6 июня 2024, 01:48
Фото: Изображение Midjourney
Небо становится разноцветным
Над Новосибирском горожане не раз видели сияние, как на Севере: ученый Роман Васильев дал ответ, откуда оно взялось.

Северное сияние появляется по всей Сибири из-за геомагнитной обстановки. Полюс Земли двигается, а также происходят вспышки на Солнце (то есть магнитные бури), уточнил замдиректора Института солнечно-земной физики СО РАН в беседе с «Наука в Сибири».

Действительно, Северное сияние новосибирцы отчетливо видели, когда над регионом бушевали бури. В такие дни небо было разноцветным.

Напомним, совсем недавно сибиряки наблюдали над городом серебристые облака. Это тоже редкий, но красивый феномен.

Редкие серебристые облака появились в небе над Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Магнитные бури#Небо#Магнитосфера#Северное сияние
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