Феномен Северного сияния в Сибири объяснил ученый из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:48
Published Сегодня, 01:48
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Северное сияние появляется по всей Сибири из-за геомагнитной обстановки. Полюс Земли двигается, а также происходят вспышки на Солнце (то есть магнитные бури), уточнил замдиректора Института солнечно-земной физики СО РАН в беседе с «Наука в Сибири».
Действительно, Северное сияние новосибирцы отчетливо видели, когда над регионом бушевали бури. В такие дни небо было разноцветным.
Напомним, совсем недавно сибиряки наблюдали над городом серебристые облака. Это тоже редкий, но красивый феномен.