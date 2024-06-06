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Рыба была большая

Гигантского карпа весом 19 кг поймал рыбак под Новосибирском

6 июня 2024, 01:56
Фото: ВК/Рыбалка в Новосибирске
Рыба была большая
В Новосибирской области рыбак выловил огромного карпа и поделился своей радостью в соцсетях.

Новосибирец Михаил Аксененко рыбачил на платном Романовском пруду, который находится в Мошково. Рыбак он не профессиональный: купил удочку за день до улова.

Однако удача была на его стороне. Он поймал карпа, вес которого достигал 19 килограмм 300 грамм. Свою добычу сибиряк сфотографировал на память и отпустил в свободное плавание.

Интернет-пользователи оказались в восторге от добычи Михаила. Они удивляются большим весом рыбы:

«Ох какая красота»;
«Мои овации».
Топ фото зимнего улова от новосибирских рыбаков — чья рыба больше
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Рыбалка#Рыба#Мошковский район#Улов
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