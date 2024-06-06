Гигантского карпа весом 19 кг поймал рыбак под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
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Новосибирец Михаил Аксененко рыбачил на платном Романовском пруду, который находится в Мошково. Рыбак он не профессиональный: купил удочку за день до улова.
Однако удача была на его стороне. Он поймал карпа, вес которого достигал 19 килограмм 300 грамм. Свою добычу сибиряк сфотографировал на память и отпустил в свободное плавание.
Интернет-пользователи оказались в восторге от добычи Михаила. Они удивляются большим весом рыбы:
«Ох какая красота»;
«Мои овации».