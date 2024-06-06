Как под гипнозом: у женского монастыря похитили 26 млн — подозревают новосибирца

Факт пропажи денег был обнаружен когда сотрудники не смогли войти в банк обители. Сначала в преступлении обвиняли бухгалтера монастыря, на нее даже заявили в полицию, однако позже все выяснилось. Женщина сама стала жертвой: на нее воздействовали мошенники, как будто под гипнозом. Она помогла им в хищении денежных средств, и сама взяла кредит и перевела им еще два млн рублей.