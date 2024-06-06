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Деньги похитили

Как под гипнозом: у женского монастыря похитили 26 млн — подозревают новосибирца

6 июня 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
Деньги похитили

26 млн мог похитить у женского монастыря студент из Новосибирска

Новосибирца подозревают в мошенничестве после хищения 26 млн рублей у монастыря, об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

У Марфо-Мариинской обители милосердия были похищены 26 млн рублей. Предполагаемые подозреваемые были задержаны в столице. Среди тех, кто мог взять деньги, был студент Новосибирского строительно-монтажного колледжа, которому 19 лет. Злоумышленники выводили похищенные деньги через платформу для торговли криптовалютой.

Факт пропажи денег был обнаружен когда сотрудники не смогли войти в банк обители. Сначала в преступлении обвиняли бухгалтера монастыря, на нее даже заявили в полицию, однако позже все выяснилось. Женщина сама стала жертвой: на нее воздействовали мошенники, как будто под гипнозом. Она помогла им в хищении денежных средств, и сама взяла кредит и перевела им еще два млн рублей.

Сейчас задержанные арестованы. По факту мошенничества в крупном размере продолжается расследование.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мошенничество#Арест#Деньги
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