Как под гипнозом: у женского монастыря похитили 26 млн — подозревают новосибирца

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
У Марфо-Мариинской обители милосердия были похищены 26 млн рублей. Предполагаемые подозреваемые были задержаны в столице. Среди тех, кто мог взять деньги, был студент Новосибирского строительно-монтажного колледжа, которому 19 лет. Злоумышленники выводили похищенные деньги через платформу для торговли криптовалютой.
Факт пропажи денег был обнаружен когда сотрудники не смогли войти в банк обители. Сначала в преступлении обвиняли бухгалтера монастыря, на нее даже заявили в полицию, однако позже все выяснилось. Женщина сама стала жертвой: на нее воздействовали мошенники, как будто под гипнозом. Она помогла им в хищении денежных средств, и сама взяла кредит и перевела им еще два млн рублей.
Сейчас задержанные арестованы. По факту мошенничества в крупном размере продолжается расследование.