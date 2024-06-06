Когда опубликуют результаты ЕГЭ-2024: расписание

Есть два вида апелляции: по поводу нарушений процедуры экзамена и по поводу выставленных баллов. Если были нарушены процедура экзамена или технические обстоятельства не позволили выполнить работу, то апелляцию нужно подать в тот же день в экзаменационном пункте. Ее рассмотрят в течение двух дней, и если она удовлетворена, то результат аннулируется и экзамен сдают повторно. Второй вид апелляции — это пересмотр баллов. Заявление можно подать в течение двух рабочих дней после официальной публикации результатов. Для этого нужно заполнить бланк, который выдаст школа-организатор ЕГЭ. Апелляцию рассмотрят в течение четырех рабочих дней. Если апелляция отклонена, то баллы останутся неизменными. Если апелляция удовлетворена, то баллы могут измениться в любую сторону.