Когда опубликуют результаты ЕГЭ-2024: расписание

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
О результатах экзамена обычно сообщают в школах, но есть способы узнать их гораздо быстрее. Например, на портале Единого государственного экзамена. Для этого нужно будет указать свое ФИО, номер паспорта или код регистрации, выбрать регион, где вы проходили ЕГЭ, и дать согласие на обработку персональных данных, если потребуется. Другой способ — использовать портал Госуслуг.
По данным Минцифры, в среднем результаты ЕГЭ становятся известными через 10 дней, но иногда обработка бланков может занять до двух недель. Однако есть точные даты, к которым информация должна быть опубликована. Например, последняя дата публикации результатов ЕГЭ по географии, литературе и химии — 6 июня, по русскому языку и базовой математике — 14 июня, по профильной математике — 17 июня. Результаты экзаменов по обществознанию и физике должны быть опубликованы до 20 июня, по информатике — до 21 июня, а по иностранным языкам, истории и биологии — до 26 июня.
Задания с кратким ответом проверяются автоматически. Ответы на задания, требующие развернутого ответа, проверяют эксперты предметных комиссий. Проверка развернутых ответов проводится двумя экспертами. Если они существенно различаются в оценках, то назначается третья проверка.
Есть два вида апелляции: по поводу нарушений процедуры экзамена и по поводу выставленных баллов. Если были нарушены процедура экзамена или технические обстоятельства не позволили выполнить работу, то апелляцию нужно подать в тот же день в экзаменационном пункте. Ее рассмотрят в течение двух дней, и если она удовлетворена, то результат аннулируется и экзамен сдают повторно. Второй вид апелляции — это пересмотр баллов. Заявление можно подать в течение двух рабочих дней после официальной публикации результатов. Для этого нужно заполнить бланк, который выдаст школа-организатор ЕГЭ. Апелляцию рассмотрят в течение четырех рабочих дней. Если апелляция отклонена, то баллы останутся неизменными. Если апелляция удовлетворена, то баллы могут измениться в любую сторону.
В Новосибирске проходил экзамен по русскому языку в рамках ЕГЭ, и многие школьники оказались недовольны сложностью заданий. Одна из матерей написала жалобу Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета, указав на проблемы с текстами для сочинения. Она утверждает, что вариант был сложным из-за отсутствия четкой проблемы в тексте, а также из-за нескольких фрагментов, объединенных в одну тему.
Многие школьники жалуются на вариант с текстом Валентина Распутина. Они не понимают, почему некоторым ученикам выпадают легкие задания, а другим достается намного сложнее. Родительница выражает сомнения в способности преподавателей правильно оценивать этот вариант ЕГЭ и задает вопросы о критериях выбора текстов.
Мизулина получает десятки жалоб со всей России, где выпускники выражают недовольство сложностью экзамена. Даже отличники столкнулись с трудностями. Родители и ученики обсуждают ситуацию на форумах и социальных сетях, утверждая, что детям разрешено пересдать ЕГЭ этим летом не просто так.