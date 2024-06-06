Мигрантская ОПГ открыла нелегальный канал переселения иностранцев в Новосибирск

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Этническая преступная группа в лице трех выходцев из стран ближнего зарубежья занималась легализацией нахождения мигрантов на территории РФ. Сами члены ОПГ российское гражданство уже имели.
Бывшие иностранцы фиктивно делали поставку на миграционный учет, разрешение на работу и трудовые договоры. Всего они помогли 90 мигрантам. Преступную деятельность вычислили сотрудники ФСБ.
Когда в квартиру одного из подозреваемых ворвались силовики, там находились трое мигрантов-нелегалов. Их привлекли к ответственности. Свою вину в организации незаконного пребывания иностранцев банда признала. Они взаимодействуют со следователями и находятся под арестом дома.