Мигрантская ОПГ открыла нелегальный канал переселения иностранцев в Новосибирск

Когда в квартиру одного из подозреваемых ворвались силовики, там находились трое мигрантов-нелегалов. Их привлекли к ответственности. Свою вину в организации незаконного пребывания иностранцев банда признала. Они взаимодействуют со следователями и находятся под арестом дома.