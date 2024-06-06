Мост парализовало: Honda перевернулась в воздухе после ДТП в Новосибирске — видео

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Все случилось утром 6 июня на Октябрьском мосту. Водитель на автомобиле Honda Fit врезался в «Инфинити». После этого хэтчбек подлетел и перевернулся в воздухе.
На кадрах можно заметить, что машину немного занесло, так как проезжая часть была мокрой из-за сильного дождя. Все обошлось без пострадавших. После ДТП мост сковали пробки. Автомобилисты не могли разъехаться, потому что дорога была перекрыта машиной.
Как уточнили в Госавтоинспекции, аварию оформляли с материальным ущербом. Детали происшествия устанавливаются.