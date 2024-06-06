Мост парализовало: Honda перевернулась в воздухе после ДТП в Новосибирске — видео

На кадрах можно заметить, что машину немного занесло, так как проезжая часть была мокрой из-за сильного дождя. Все обошлось без пострадавших. После ДТП мост сковали пробки. Автомобилисты не могли разъехаться, потому что дорога была перекрыта машиной.