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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Пострадавших нет

Мост парализовало: Honda перевернулась в воздухе после ДТП в Новосибирске — видео

6 июня 2024, 04:24
Фото: atas.info
Пострадавших нет

Honda перевернулась в воздухе при ДТП на мосту в Новосибирске и попала на видео

В Новосибирске произошло серьезное ДТП, во время которого машина подлетела в воздух и перевернулась, подробности сообщили в ГАИ.

Все случилось утром 6 июня на Октябрьском мосту. Водитель на автомобиле Honda Fit врезался в «Инфинити». После этого хэтчбек подлетел и перевернулся в воздухе.

На кадрах можно заметить, что машину немного занесло, так как проезжая часть была мокрой из-за сильного дождя. Все обошлось без пострадавших. После ДТП мост сковали пробки. Автомобилисты не могли разъехаться, потому что дорога была перекрыта машиной.

Как уточнили в Госавтоинспекции, аварию оформляли с материальным ущербом. Детали происшествия устанавливаются.

Адские пробки сковали Новосибирск из-за сильного ливня и затопленных дорог
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пробки#ДТП#Авария#Октябрьский мост
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