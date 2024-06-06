На сбои в работе сотового оператора Билайн жалуются новосибирцы

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Жители Новосибирска и области сообщают о масштабном сбое в работе сотового оператора Билайн. Проблемы со связью начались примерно в 18 часов по местному времени.
«Нет доступа ни к сети, ни к интернету. Вся семья пользуется Билайном — ни до кого невозможно дозвониться», — сообщила читательница Atas.Info.
В пресс-службе Билайн происходящее пока не прокомментировали. По информации редакции Atas.Info, на неполадки со связью этого оператора жалуются жители практически всей Сибири.