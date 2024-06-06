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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 12:58

На сбои в работе сотового оператора Билайн жалуются новосибирцы

На сбои в работе сотового оператора Билайн жалуются новосибирцы

6 июня 2024, 12:56
Фото: 1MI
Абоненты Билайна в Новосибирске сообщают о невозможности позвонить по мобильному и выйти в интернет.

Жители Новосибирска и области сообщают о масштабном сбое в работе сотового оператора Билайн. Проблемы со связью начались примерно в 18 часов по местному времени.

«Нет доступа ни к сети, ни к интернету. Вся семья пользуется Билайном — ни до кого невозможно дозвониться», — сообщила читательница Atas.Info.

В пресс-службе Билайн происходящее пока не прокомментировали. По информации редакции Atas.Info, на неполадки со связью этого оператора жалуются жители практически всей Сибири.

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#Юрий Фомиченко#Интернет#Сбой#Связь#Билайн
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