Наказали всех виновных: сотни новосибирцев получили перерасчет за отсутствие воды

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
Прокуратура добилась перерасчета за воду в Маслянинском районе. Деньги вернули 600 жителям.
Известно, что в Маслянино отключили воду, так как были обнаружены дефекты теплосетей. Чинили их долго, поэтому все лимиты перерыва подачи воды были превышены.
Тогда директору компании, которая снабжает ресурсами, внесли представление. Другие должностные лица, которые работают в администрации поселка, были привлечены к ответственности. Связано это с тем, что людям не организовали вовремя подвоз воды. После этого сотням человек возместили деньги за услуги.