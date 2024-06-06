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Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Перерасчет получили жители

Наказали всех виновных: сотни новосибирцев получили перерасчет за отсутствие воды

6 июня 2024, 04:01
Фото: 1MI
Перерасчет получили жители

Сотни новосибирцев получили перерасчет за воду

За услуги водоснабжения в одном из районов области жители получили перерасчет, подробности передают в прокуратуре региона.

Прокуратура добилась перерасчета за воду в Маслянинском районе. Деньги вернули 600 жителям.

Известно, что в Маслянино отключили воду, так как были обнаружены дефекты теплосетей. Чинили их долго, поэтому все лимиты перерыва подачи воды были превышены.

Тогда директору компании, которая снабжает ресурсами, внесли представление. Другие должностные лица, которые работают в администрации поселка, были привлечены к ответственности. Связано это с тем, что людям не организовали вовремя подвоз воды. После этого сотням человек возместили деньги за услуги.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Прокуратура#Проверка#Деньги#Перерасчет
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