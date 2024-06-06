Наказали всех виновных: сотни новосибирцев получили перерасчет за отсутствие воды

Тогда директору компании, которая снабжает ресурсами, внесли представление. Другие должностные лица, которые работают в администрации поселка, были привлечены к ответственности. Связано это с тем, что людям не организовали вовремя подвоз воды. После этого сотням человек возместили деньги за услуги.