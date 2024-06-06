Назван ущерб от мощного ливня в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Новосибирске городские службы пытаются справиться с последствиями ливня, прошедшего в четверг, 6 июня. Напомним, начавшийся ночью сильный дождь спровоцировал внушительные пробки на улицах города.
В пресс-центре мэрии со ссылкой на специалистов единой дежурно-диспетчерской службы Новосибирска сообщили, что пострадавших в результате разгула стихии нет.
Известно, что горожане сообщили в диспетчерскую НДДС о рухнувшем во дворе дома № 17 на улице Дмитрия Донского дереве. Последствия этого уже устраняют специалисты местной управляющей компании.
Кроме того, дождевая вода подтопила улицы Кубовую, Прокопьевскую и Римского-Корсакова. А на пересечении улицы Кирова с Гурьевской и возле дома № 81 на проспекте Дзержинского засорилась ливневая канализация.