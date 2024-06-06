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Назван ущерб от мощного ливня в Новосибирске

Назван ущерб от мощного ливня в Новосибирске

6 июня 2024, 09:14
Фото: 1MI
В Новосибирске пытаются справиться с последствиями сильного ливня, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

В Новосибирске городские службы пытаются справиться с последствиями ливня, прошедшего в четверг, 6 июня. Напомним, начавшийся ночью сильный дождь спровоцировал внушительные пробки на улицах города.

В пресс-центре мэрии со ссылкой на специалистов единой дежурно-диспетчерской службы Новосибирска сообщили, что пострадавших в результате разгула стихии нет.

Известно, что горожане сообщили в диспетчерскую НДДС о рухнувшем во дворе дома № 17 на улице Дмитрия Донского дереве. Последствия этого уже устраняют специалисты местной управляющей компании.

Кроме того, дождевая вода подтопила улицы Кубовую, Прокопьевскую и Римского-Корсакова. А на пересечении улицы Кирова с Гурьевской и возле дома № 81 на проспекте Дзержинского засорилась ливневая канализация.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Пробки#Ливень#Дерево#Управляющая компания#Подтопление
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