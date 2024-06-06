Новосибирский министр сельского хозяйства Евгений Лещенко уходит в отставку

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 01:25
Евгений Лещенко решил уволиться из правительства региона. Он занимал пост министра сельского хозяйства Новосибирской области, а также был замом председателя правительства.
5 мая стало известно, что министр решил уйти в отставку. Причиной стало его самочувствие. В настоящий момент Лещенко взял больничный. Он написал заявление об отставке, которое должен подписать губернатор Андрей Травников.
Министру сельского хозяйства 58 лет. Пока он не строит большие планы, но предполагает, что его следующее место работы не будет связана с государственной службой. Напомним, что Лещенко стал главой ведомства в 2018 году.