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Updated Сегодня, 01:25

Министр увольняется

Новосибирский министр сельского хозяйства Евгений Лещенко уходит в отставку

6 июня 2024, 01:23
Фото: правительство НСО/atas.info
Министр увольняется
Министр с/х Новосибирской области решил покинуть свой пост руководителя, эту информацию подтвердил сам Евгений Лещенко.

Евгений Лещенко решил уволиться из правительства региона. Он занимал пост министра сельского хозяйства Новосибирской области, а также был замом председателя правительства.

5 мая стало известно, что министр решил уйти в отставку. Причиной стало его самочувствие. В настоящий момент Лещенко взял больничный. Он написал заявление об отставке, которое должен подписать губернатор Андрей Травников.

Министру сельского хозяйства 58 лет. Пока он не строит большие планы, но предполагает, что его следующее место работы не будет связана с государственной службой. Напомним, что Лещенко стал главой ведомства в 2018 году.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Сельское хозяйство#Министр#Увольнение#Пост
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