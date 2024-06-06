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О ЧС из-за шквалистого ветра и града предупредили жителей Новосибирской области

О ЧС из-за шквалистого ветра и града предупредили жителей Новосибирской области

6 июня 2024, 11:12
Фото: atas.info
В Новосибирской области управление МЧС распространило предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с плохой погодой, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В Новосибирске к вечеру четверга, 6 июня, и в ночь на пятницу может заметно ухудшиться погода. Синоптики предполагают, что на юге региона могут пройти дожди, грозы, возможен крупный град. Порывы ветра ожидаются до 23 метров в секунду.

В региональном управлении МЧС предупреждают о высокой вероятности чрезвычайных ситуаций: падении деревьев, обрывах электропроводов и линий связи, обрушении различных конструкций. Кроме того, сильный ветер может повредить крыши.

Все это может привести к нарушению режима работы общественного транспорта и увеличению числа аварий на дорогах.

Спасатели рекомендуют заранее убрать с балконов и подоконников вещи, а также при усилении ветра плотно закрыть окна.

На улице необходимо аккуратно обращаться с открытым огнем, который при ветре распространяется гораздо быстрее. Кроме того, нужно обходить оборванные провода и качающиеся вывески и рекламные конструкции.

Обо всех нештатных ситуациях можно сообщить по телефонам 101 и 112, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Погода#МЧС#Ветер#Град#Грозы#Чрезвычайные ситуации
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