О ЧС из-за шквалистого ветра и града предупредили жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Новосибирске к вечеру четверга, 6 июня, и в ночь на пятницу может заметно ухудшиться погода. Синоптики предполагают, что на юге региона могут пройти дожди, грозы, возможен крупный град. Порывы ветра ожидаются до 23 метров в секунду.
В региональном управлении МЧС предупреждают о высокой вероятности чрезвычайных ситуаций: падении деревьев, обрывах электропроводов и линий связи, обрушении различных конструкций. Кроме того, сильный ветер может повредить крыши.
Все это может привести к нарушению режима работы общественного транспорта и увеличению числа аварий на дорогах.
Спасатели рекомендуют заранее убрать с балконов и подоконников вещи, а также при усилении ветра плотно закрыть окна.
На улице необходимо аккуратно обращаться с открытым огнем, который при ветре распространяется гораздо быстрее. Кроме того, нужно обходить оборванные провода и качающиеся вывески и рекламные конструкции.
Обо всех нештатных ситуациях можно сообщить по телефонам 101 и 112, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.