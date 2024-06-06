О ЧС из-за шквалистого ветра и града предупредили жителей Новосибирской области

В Новосибирске к вечеру четверга, 6 июня, и в ночь на пятницу может заметно ухудшиться погода. Синоптики предполагают, что на юге региона могут пройти дожди, грозы, возможен крупный град. Порывы ветра ожидаются до 23 метров в секунду.