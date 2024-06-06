Обновленная концепция «СмартСити-Новосибирск» представлена в регионе

Основное ядро СмартСити, с научными и производственными площадками, будет расположено в южной части района, на магистрали, соединяющей Академгородок с наукоградом Кольцово. В северной же части района предполагается строительство многоквартирных жилых домов различной этажности общей площадью 618 тысяч кв. м., которое будет вестись одновременно с возведением школ, детских садов и спортивных объектов. При этом площадь озеленения будет превышать в 1,5 раза площадь жилой застройки.