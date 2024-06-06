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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

Акцент сделан на масштабное благоустройство будущего микрорайона

Обновленная концепция «СмартСити-Новосибирск» представлена в регионе

6 июня 2024, 08:59
Фото: 1MI
Акцент сделан на масштабное благоустройство будущего микрорайона
В Новосибирской области представлена обновленная концепция «СмартСити-Новосибирск», которая предусматривает высокотехнологичные производства и научный кластер. Также в проекте сделан акцент на масштабное благоустройство будущего микрорайона.

Первый заместитель главы Минстроя Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что соседство научно-производственного и общественно-делового кластеров с жильем предусматривает масштабное благоустройство и озеленение.

Из более 185 гектаров территории комплексного развития более трети площади — 64,1 гектар — будет занято парками, скверами и лесом. Зеленая пешеходно-тропиночная сеть объединит всю территорию СмартСити.

«Площадки для занятий спортом, установка малых архитектурных форм, система освещения — в концепции предусмотрены все необходимые мероприятия для создания комфортных условий для работы и жизни в микрорайоне, а также данная территория станет точкой притяжения для всех гостей научного центра», — отметил Дмитрий Тимонов.

Поскольку в проект вовлечена территория городских лесов, в них запрещено любое строительство капитальных объектов. Благоустройство будет выполнено за счет собственных средств оператора реализации проекта — АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».

Основное ядро СмартСити, с научными и производственными площадками, будет расположено в южной части района, на магистрали, соединяющей Академгородок с наукоградом Кольцово. В северной же части района предполагается строительство многоквартирных жилых домов различной этажности общей площадью 618 тысяч кв. м., которое будет вестись одновременно с возведением школ, детских садов и спортивных объектов. При этом площадь озеленения будет превышать в 1,5 раза площадь жилой застройки.

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#Новосибирск#Благоустройство#Академгородок#Развитие#Проект#Смарт Сити
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