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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Очередную облаву на мигрантов устроили в Новосибирске

Очередную облаву на мигрантов устроили в Новосибирске

6 июня 2024, 10:44
Фото: областное управление полиции
В Новосибирске полицейские и росгвардейцы провели очередную облаву на иностранцев, нарушающих миграционное законодательство, следует из сообщения областного управления МВД.

В Новосибирске и Новосибирском районе в четверг, 6 июня, полицейские провели очередную облаву на иностранцев, нарушающих миграционное законодательство страны. Мероприятие было проведено при силовой поддержке специального подразделения Росгвардии, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Во время рейда были обнаружены четыре гражданина других государств, нарушившие правила въезда или правила пребывания в России. Восемь человек были уличены в незаконной трудовой деятельности.

Все 12 человек уже находятся в специальном учреждении временного содержания для иностранцев — позже их выдворят из страны.

В полиции уточнили, что проверка ожидает и работодателей мигрантов, трудившихся в Новосибирске незаконно.

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