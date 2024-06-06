Очередную облаву на мигрантов устроили в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В Новосибирске и Новосибирском районе в четверг, 6 июня, полицейские провели очередную облаву на иностранцев, нарушающих миграционное законодательство страны. Мероприятие было проведено при силовой поддержке специального подразделения Росгвардии, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
Во время рейда были обнаружены четыре гражданина других государств, нарушившие правила въезда или правила пребывания в России. Восемь человек были уличены в незаконной трудовой деятельности.
Все 12 человек уже находятся в специальном учреждении временного содержания для иностранцев — позже их выдворят из страны.
В полиции уточнили, что проверка ожидает и работодателей мигрантов, трудившихся в Новосибирске незаконно.