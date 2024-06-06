Погода не порадует: дождь прольет все выходные в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Дожди прольют до конца недели. Причем 6 июня сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует сильный ливень, а в другие дни небольшой дождь. Так, в субботу 8 июня, несмотря на пасмурную погоду, потеплеет до +23 днем. В воскресенье 9 июня будет немного прохладней: +19. В ночное время воздух прогреется до +13.
Сайт World-weather также прогнозирует дожди и температуру воздуха в субботу +21, а в воскресенье +17. Ночью ожидается +15. А вот с понедельника будет уже ясная погода.
Гидрометцентр дает аналогичный прогноз погоды. Днем 8 июня ожидается +22, ночью +12, а 9 июня столбик термометра покажет +20 днем и +11 ночью.