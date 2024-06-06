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Дождь прольет все дни

Погода не порадует: дождь прольет все выходные в Новосибирске

6 июня 2024, 03:19
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Дождь прольет все дни

Дождь прольет все выходные в Новосибирске

На выходных 8 и 9 июня погода новосибирцев не порадует: в регионе будут идти дожди, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Дожди прольют до конца недели. Причем 6 июня сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует сильный ливень, а в другие дни небольшой дождь. Так, в субботу 8 июня, несмотря на пасмурную погоду, потеплеет до +23 днем. В воскресенье 9 июня будет немного прохладней: +19. В ночное время воздух прогреется до +13.

Фото: Яндекс. Погода

Сайт World-weather также прогнозирует дожди и температуру воздуха в субботу +21, а в воскресенье +17. Ночью ожидается +15. А вот с понедельника будет уже ясная погода.

Фото: world-weather

Гидрометцентр дает аналогичный прогноз погоды. Днем 8 июня ожидается +22, ночью +12, а 9 июня столбик термометра покажет +20 днем и +11 ночью.

Фото: meteoinfo.ru
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Выходные#Дождь#Погода в выходные
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