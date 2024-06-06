Погода не порадует: дождь прольет все выходные в Новосибирске

Дожди прольют до конца недели. Причем 6 июня сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует сильный ливень, а в другие дни небольшой дождь. Так, в субботу 8 июня, несмотря на пасмурную погоду, потеплеет до +23 днем. В воскресенье 9 июня будет немного прохладней: +19. В ночное время воздух прогреется до +13.