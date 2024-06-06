Суд требует найти больше пострадавших от коммунальных аварий в Новосибирске

За образцом заявления и иной информацией о присоединении обращаться в приемную Антона Картавина*, расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 17, в пн, вт, пт с 12:00 до 20:00, в остальные дни — с 18 до 20 часов, или по электронной почте [email protected].