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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:51

Суд требует найти больше пострадавших от коммунальных аварий в Новосибирске

Суд требует найти больше пострадавших от коммунальных аварий в Новосибирске

6 июня 2024, 06:43
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Центральном районном суде Новосибирска продолжают рассматривать коллективный иск к ООО «Новосибирская теплосетевая компания» («НТСК», входит в СГК). Исковые заявления поступили от жителей левобережья, пострадавших в масштабных коммунальных авариях зимой 2024 года.

Коллективный иск заявлен депутатом Горсовета Антоном Картавиным* и НРОО «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей». На очередном заседании судья обязал истцов привлечь к делу как можно больше пострадавших.

«При рассмотрении коллективных исках суд может предъявить требования, чтобы как можно больше граждан имели возможность присоединиться к иску. Суд обязал обоих истцов максимально широко объявить об этом», — рассказал депутат в беседе с корреспондентом.

По его словам, сейчас к искам присоединились порядка ста человек, 60 — к иску Картавина*, еще около 40 — ко второму.

Депутат уточнил, что рассмотрение исков произойдет в любом случае, даже если к иску больше никто не присоединится.

«Мы заявили 10 тысяч рублей на одного пострадавшего, но итоговую сумму будет определять суд. Взяли сумму, которая, на наш взгляд, является существенной для пострадавшего человека, и оптимальной, чтобы суд ее сильно не уменьшил. Мы могли указать и миллион, но его суд, конечно, не присудит», — пояснил депутат.

К иску могут присоединиться собственники квартир, имеющие постоянную регистрацию, либо арендаторы при наличия договора аренды, а также несовершеннолетние проживающие.

Присоединиться к иску можно до окончания его рассмотрения по существу.

Назначено заседание по иску жителей левобережья, пострадавших от коммунальных аварий
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Для присоединения к коллективному иску необходимо заполнить заявление о присоединении к иску с приложением копии паспорта.

За образцом заявления и иной информацией о присоединении обращаться в приемную Антона Картавина*, расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 17, в пн, вт, пт с 12:00 до 20:00, в остальные дни — с 18 до 20 часов, или по электронной почте [email protected].

* Распоряжением Министерства юстиции РФ от 02.02.2024 Картавин А.В. признан иностранным агентом.

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