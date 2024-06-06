Суд требует найти больше пострадавших от коммунальных аварий в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Коллективный иск заявлен депутатом Горсовета Антоном Картавиным* и НРОО «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей». На очередном заседании судья обязал истцов привлечь к делу как можно больше пострадавших.
«При рассмотрении коллективных исках суд может предъявить требования, чтобы как можно больше граждан имели возможность присоединиться к иску. Суд обязал обоих истцов максимально широко объявить об этом», — рассказал депутат в беседе с корреспондентом.
По его словам, сейчас к искам присоединились порядка ста человек, 60 — к иску Картавина*, еще около 40 — ко второму.
Депутат уточнил, что рассмотрение исков произойдет в любом случае, даже если к иску больше никто не присоединится.
«Мы заявили 10 тысяч рублей на одного пострадавшего, но итоговую сумму будет определять суд. Взяли сумму, которая, на наш взгляд, является существенной для пострадавшего человека, и оптимальной, чтобы суд ее сильно не уменьшил. Мы могли указать и миллион, но его суд, конечно, не присудит», — пояснил депутат.
К иску могут присоединиться собственники квартир, имеющие постоянную регистрацию, либо арендаторы при наличия договора аренды, а также несовершеннолетние проживающие.
Присоединиться к иску можно до окончания его рассмотрения по существу.
Для присоединения к коллективному иску необходимо заполнить заявление о присоединении к иску с приложением копии паспорта.
За образцом заявления и иной информацией о присоединении обращаться в приемную Антона Картавина*, расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 17, в пн, вт, пт с 12:00 до 20:00, в остальные дни — с 18 до 20 часов, или по электронной почте [email protected].
* Распоряжением Министерства юстиции РФ от 02.02.2024 Картавин А.В. признан иностранным агентом.