Трамвай с пассажирами вспыхнул в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В Новосибирске вечером в четверг, 6 июня, прямо на ходу загорелся трамвай 15-го маршрута. Очевидцы рассказали об этом в паблике «АСТ-54» в ВК.
Во время инцидента трамвай следовал по Волховской улице. Новосибирцы, снявшие на видео, как горит трамвай, утверждают, что в салоне помимо водителя находилось около 15 пассажиров.
С огнем удалось справиться горожанам, подоспевшим на помощь с огнетушителями. Пострадавших нет.
Напомним, 6 июня в Кемерово лишившийся тормозов трамвай на большой скорости врезался в другой. Во время инцидента травмы получили около 90 пассажиров, один мужчина скончался в больнице.