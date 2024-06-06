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Published Сегодня, 13:32

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Трамвай с пассажирами вспыхнул в Новосибирске

Трамвай с пассажирами вспыхнул в Новосибирске

6 июня 2024, 13:32
Фото: atas.info
В Ленинском районе Новосибирска во время движения загорелась крыша трамвая № 15, сообщают соцсети.

В Новосибирске вечером в четверг, 6 июня, прямо на ходу загорелся трамвай 15-го маршрута. Очевидцы рассказали об этом в паблике «АСТ-54» в ВК.

Во время инцидента трамвай следовал по Волховской улице. Новосибирцы, снявшие на видео, как горит трамвай, утверждают, что в салоне помимо водителя находилось около 15 пассажиров.

С огнем удалось справиться горожанам, подоспевшим на помощь с огнетушителями. Пострадавших нет.

Напомним, 6 июня в Кемерово лишившийся тормозов трамвай на большой скорости врезался в другой. Во время инцидента травмы получили около 90 пассажиров, один мужчина скончался в больнице.

Видео: atas.info
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Трамвай#Инцидент
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