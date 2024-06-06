Улицу Ленина не сделают пешеходной на День города Новосибирска

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Новосибирцы с ностальгией будут вспоминать время, когда улица Ленина в центре города была пешеходной. В прошлом году там проводили Фестиваль цветов, на Новый год она тоже была не доступна для проезда. Сейчас мэрия не планирует вводить запрет для движения автомобилей на День города, который состоится 29 и 30 июня, пишет Nsk.om1.ru.
Ранее Анатолий Локоть, бывший мэр Новосибирска, опрашивал горожан с идеей сделать улицу пешеходной на постоянной основе. Тогда сибиряки эту инициативу поддержали. Правда, проект за рамки обсуждений не вышел.
По многочисленным отзывам в соцсетях, жителям города по душе, когда улицу открывают для свободного прохода. Напомним, что Ленина делают пешеходной на праздники уже пару лет.