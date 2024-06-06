Улицу Ленина не сделают пешеходной на День города Новосибирска

Новосибирцы с ностальгией будут вспоминать время, когда улица Ленина в центре города была пешеходной. В прошлом году там проводили Фестиваль цветов, на Новый год она тоже была не доступна для проезда. Сейчас мэрия не планирует вводить запрет для движения автомобилей на День города, который состоится 29 и 30 июня, пишет Nsk.om1.ru.