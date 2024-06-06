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Град выпал вечером

Уничтожил рассаду: мощный град выпал в начале июня в Новосибирской области

6 июня 2024, 02:30
Фото: 1MI
Град выпал вечером

Мощный град выпал в начале июня в Новосибирской области

Погода новосибирцев не перестает удивлять: в первый месяц лета область засыпало градом, о чем рассказали местные жители.

Так, град выпал 5 июня в Чистоозерном районе. Сначала там прошел ливень, затем обрушились гром и молния, а после выпал мощный град.

Он поломал рассаду на огороде у многих местных жителей, а дождь смыл посадки, пишет «Кулундинская новь». Льдинки были размером с фасоль. Грядки были накрыты белым покрывалом за считанные минуты.

Отметим, что ночью 6 июня в регионе шел сильный дождь. К утру ситуация устаканилась По данным «Яндекс. Погоды», сегодня ожидается сильный ливень и тепло до +20 в дневное время. Небольшой дождь погодные сервисы прогнозируют до 11 июня включительно.

Напомним, что за пару дней до лета в несколько районах области выпадал снег. Также он выпадал в соседних областях — Кемеровской, Томской и Омской.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Погода#Ливень#Дождь#Чистоозёрный район#Град
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