Уничтожил рассаду: мощный град выпал в начале июня в Новосибирской области

Отметим, что ночью 6 июня в регионе шел сильный дождь. К утру ситуация устаканилась По данным «Яндекс. Погоды», сегодня ожидается сильный ливень и тепло до +20 в дневное время. Небольшой дождь погодные сервисы прогнозируют до 11 июня включительно.