Уничтожил рассаду: мощный град выпал в начале июня в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Так, град выпал 5 июня в Чистоозерном районе. Сначала там прошел ливень, затем обрушились гром и молния, а после выпал мощный град.
Он поломал рассаду на огороде у многих местных жителей, а дождь смыл посадки, пишет «Кулундинская новь». Льдинки были размером с фасоль. Грядки были накрыты белым покрывалом за считанные минуты.
Отметим, что ночью 6 июня в регионе шел сильный дождь. К утру ситуация устаканилась По данным «Яндекс. Погоды», сегодня ожидается сильный ливень и тепло до +20 в дневное время. Небольшой дождь погодные сервисы прогнозируют до 11 июня включительно.
Напомним, что за пару дней до лета в несколько районах области выпадал снег. Также он выпадал в соседних областях — Кемеровской, Томской и Омской.