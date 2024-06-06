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В СИЗО отправили экс-главу департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска

В СИЗО отправили экс-главу департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска

6 июня 2024, 10:00
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Задержанного бывшего руководителя департамента потребительского рынка Новосибирска Виталия Витухина до 31 июля отправили в СИЗО, следует из сообщения областного судебного департамента.

В Новосибирске суд Центрального района отправил бывшего главу департамента инвестиций мэрии Виталия Витухина в следственный изолятор до 31 июля. Напомним, во время обыска у чиновника дома нашли пачки наличных денег и коллекционные часы.

В пресс-службе регионального судебного департамента сообщили, что Витухина подозревают в воспрепятствовании деятельности не названного предпринимателя и в превышении должностных полномочий, касающееся организации работы Заельцовского кладбища.

Постановление пока не вступило в силу.

После смены мэра в Новосибирске несколько ключевых чиновников муниципалитета решили покинуть свои посты. Например, уволились вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров. Сделал такое заявление 23 мая и арестованный ныне Витухин, назвав своим последним днем работы 5 июня, но его задержали.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Обыск#Департамент потребительского рынка
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