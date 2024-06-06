В СИЗО отправили экс-главу департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска

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В Новосибирске суд Центрального района отправил бывшего главу департамента инвестиций мэрии Виталия Витухина в следственный изолятор до 31 июля. Напомним, во время обыска у чиновника дома нашли пачки наличных денег и коллекционные часы.
В пресс-службе регионального судебного департамента сообщили, что Витухина подозревают в воспрепятствовании деятельности не названного предпринимателя и в превышении должностных полномочий, касающееся организации работы Заельцовского кладбища.
Постановление пока не вступило в силу.
После смены мэра в Новосибирске несколько ключевых чиновников муниципалитета решили покинуть свои посты. Например, уволились вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров. Сделал такое заявление 23 мая и арестованный ныне Витухин, назвав своим последним днем работы 5 июня, но его задержали.