В СИЗО отправили экс-главу департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска

После смены мэра в Новосибирске несколько ключевых чиновников муниципалитета решили покинуть свои посты. Например, уволились вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров. Сделал такое заявление 23 мая и арестованный ныне Витухин, назвав своим последним днем работы 5 июня, но его задержали.