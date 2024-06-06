Вице-губернатор Югры Азат Ислаев проверил окружную больницу в Нижневартовске

Вице-губернатор Югры Ольга Литова, курирующая в правительстве жилстройнадзор, отметила очевидную положительную динамику ввода больницы за последние два месяца. Владимир Зиновьев подтвердил строительную готовность объекта и отметил, что у него нет сомнений в том, что команда Ислаева все завершит. При этом, по словам Зиновьева, у жителей было бы меньше сомнений и вопросов, если бы процесс строительства был более открытым.