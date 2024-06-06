Вице-губернатор Югры Азат Ислаев проверил окружную больницу в Нижневартовске

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Как пишет издание, в Нижневартовск вместе с Азатом Ислаевым приехала вице-губернатор Ольга Литова. Кроме этого, в инспекции приняли участие глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко и депутат думы Югры, представитель ОНФ Владимир Зиновьев.
Экскурсию по блоку «А» для проверяющих провел главный врач НОКБ Алексей Сатинов. Он показал готовые операционные, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием, палаты отделения реабилитации, актовый зал для научных конференций и другие помещения. Ранее сообщалось, что на объекте строительно-монтажные работы находятся на стадии завершения. На данный момент специалисты сосредоточены на работе с исполнительной документацией. Об этом пишет muksun.fm.
По словам вице-губернатора Югры Азата Ислаева, работа в строительной части будет завершена в течение полутора месяцев. Осталось устранить замечания службы жилищно-строительного надзора, привести исполнительную документацию в соответствие с проектными решениями. Он отметил, что в зону ответственности входит колоссальный объем — свыше 190 томов. Далее уже подключатся медики, которые займутся процессом лицензирования, и ответственные службы по регистрации прав собственности на построенные корпуса.
Вице-губернатор Югры Ольга Литова, курирующая в правительстве жилстройнадзор, отметила очевидную положительную динамику ввода больницы за последние два месяца. Владимир Зиновьев подтвердил строительную готовность объекта и отметил, что у него нет сомнений в том, что команда Ислаева все завершит. При этом, по словам Зиновьева, у жителей было бы меньше сомнений и вопросов, если бы процесс строительства был более открытым.
Ранее на совещании с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также сообщил, что больница в Нижневартовске будет готова к передаче в эксплуатацию летом текущего года — срок ее ввода неоднократно переносился.
Также Ольга Литова обратилась к журналистам окружных средств массовой информации и попросила подавать информацию корректно. По ее словам, на данный момент речь идет о завершении долгого процесса передачи в эксплуатацию, а не о завершении строительства больницы — частично она не только построена, но и успешно обслуживает жителей.