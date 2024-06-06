Во сколько родителям из Новосибирска обойдется выпускной в 2024 году

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Для девочек сумма расходов всегда больше: ей нужна и прическа и макияж и красивое платье. Для юноши же все немного проще: ему нужен костюм и обувь. Правда, расценки на создание гардероба разные — каждый родитель будет смотреть по своему карману. Мы проанализировали цены на интернет-сайтах и выяснили, сколько придется потратить на последний школьный праздник.
Из дорого сегмента: полный вечерний образ обойдется в 5 тысяч рублей. Средние расценки начинаются от 2,5 тысяч рублей, но прическа в эту цену иногда не входит (отдельно ее стоимость будет примерно такая же). Можно обратиться к мастеру как модель. В основном, с вас возьмут только за расходы на косметику (стоимость записи начинается от 500 рублей), но будьте готовы, что не все ваши пожелания могут учесть, так как начинающие мастера только оттачивают свой навык. Записываться на бьюти-услуги лучше как можно заранее, так как выпускниц и их родителей очень много, поэтому спрос большой, даже у начинающих визажистов.
Цены в онлайн-магазинах не имеют предела. Самое дорогое платье с рук стоит 170 тысяч рублей (по словам продавца, покупала она его за 240 тысяч). Конечно, такой наряд по карману не всем. Оригинальные платья от брендов — самые дорогие. Стоят они от 30 тысяч рублей. Есть ли смысл переплачивать за изящное платье — дело ваше. Также можно найти наряд за 8-15 тысяч рублей. Такие цены идут во многих шоу-румах. Еще одним вариантом является аренда. Этот способ советуют и стилисты, чтобы платье не пылилось на дальней полке после одного вечера. Начинается аренда от 3-5 тысяч рублей за сутки. Если поискать, то можно найти и достойные варианты.
Средние расценки за мужской костюм варьируются в пределах 15 тысяч рублей. Все зависит от фасона, бренда. Самые дорогие костюмы в онлайн-магазине стоят 50 тысяч рублей. Самые дешевые — от 5 тысяч. Удобно то, что в этом костюме уже бывший школьник сможет ходить не один вечер, а надевать его на разные события или даже носить повседневно. Если же выпускник хочет более практичный образ, то можно приобрести вместо классической рубашки с пиджаком футболку поло, только из качественного трикотажа, чтобы образ не выглядел «бедным». Важно к образу добавить детали — часы, ремень и подобные аксессуары. По цветовой гамме лучше придерживаться классике, без ярких и пестрых тканей.
Как выбрать туфли для выпускного вечера? Важно помнить, что в этот день вам предстоит провести большую часть времени на ногах — танцевать, гулять после бала. Поэтому неподходящие туфли могут испортить вам всю вечеринку. Одним из важных критериев выбора является комфорт. Если туфли слишком маленькие, жмут или натирают, лучше отказаться от них, даже если они очень красивые!
Мир моды предлагает разнообразные варианты модной и элегантной обуви на любой вкус. Однако для вас важно, чтобы туфли сочетались по цвету с вашим нарядом и аксессуарами, добавляя вашему образу особую изюминку.
Прежде чем отправляться в магазин, определитесь с фасоном и моделью обуви. Тогда будет проще и быстрее подобрать нужную пару. Не забывайте о практичности — не стоит покупать обувь только на один вечер. Выбирайте модель, которую вы будете носить и после торжественного случая.
Что касается цены вопроса, то это зависит от ваших предпочтений. Обувь можно заказать в интернет-магазинах, перемерить все и определиться с нужной парой. Или же придти в магазин и сразу же найти для себя подходящую обувь. Цены начинаются от 2-3 тысяч рублей. Можно купить туфли и за 5 и за 10 и за 50 тысяч, поэтому ориентируйтесь на свой кошелек.