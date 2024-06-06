Во сколько родителям из Новосибирска обойдется выпускной в 2024 году

Из дорого сегмента: полный вечерний образ обойдется в 5 тысяч рублей. Средние расценки начинаются от 2,5 тысяч рублей, но прическа в эту цену иногда не входит (отдельно ее стоимость будет примерно такая же). Можно обратиться к мастеру как модель. В основном, с вас возьмут только за расходы на косметику (стоимость записи начинается от 500 рублей), но будьте готовы, что не все ваши пожелания могут учесть, так как начинающие мастера только оттачивают свой навык. Записываться на бьюти-услуги лучше как можно заранее, так как выпускниц и их родителей очень много, поэтому спрос большой, даже у начинающих визажистов.