«Взбесившийся трамвай»: возможно ли повторение кемеровской трагедии в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Тысячи новосибирцев в четверг, 6 июня, как всегда добирались до работы на трамвае — удобном и экологичном виде общественного транспорта, и лишь после узнали новость о трагедии в соседнем Кемерове. Утром на эстакаде Логового шоссе там столкнулись два трамвая с пассажирами.
Наверняка многие жители столицы Сибири подумали, что ведь и они ежедневно, привычно садясь в трамвай, рискуют здоровьем и даже жизнью.
По информации Кемеровской электротранспортной компании, происшествие случилось в 7.35 утра. Трамвай 10-го маршрута «догнал» другой состав, шедший в попутном направлении. По предварительным данным, на естественной горке у трамвая отказали тормоза, и он разогнался до 80 километров в час.
На записи одной из уличных камер наблюдения видно, как из вагона на крутом повороте буквально вылетели два пассажира — прямо под колеса едущих рядом автомобилей. Трамвай остановился лишь на эстакаде, да и то — «благодаря» столкновению. К сожалению, пострадавших оказалось несколько десятков.
На момент подготовки этого материала было известно, что в больницах оказалось более девяносто пассажиров — естественно, что в утренний час множество кемеровчан ехали на работу или учебу. Травмы у троих пострадавших оказались тяжелыми, и их отправили в реанимацию. Один человек скончался в больнице.
В КЭТК рассказали, что чрезвычайное происшествие случилось с трамваем модели АКСМ-60102. Его изготовили в Белоруссии 16 лет назад. Без проведения экспертизы пока нельзя утверждать, что же стало причиной произошедшего — сильная степень износа трамвая, либо моментальная поломка. Человеческий фактор полностью исключить тоже нельзя.
В Следственном комитете Кемеровской области сообщили о возбуждении уголовного дела — пока по статье, подразумевающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В пресс-службе КЭТК утверждают, что трамвай вышел на линию полностью исправным, о чем в документах имеются соответствующие записи. На его техническое состояние никто из водителей не жаловался.
По некоторым данным, 90% кемеровских трамваев уже выработали свой ресурс. Как обстоит на сегодняшний день ситуация с этим в Новосибирске, оперативно выяснить не удалось. В Горэлектротранспорте переадресовали вопрос Atas.Info в пресс-центр мэрии, официальный запрос туда уже отправлен.
Но в открытом доступе имеется информация об этом на август прошлого года. Скорее всего, положение к настоящему моменту изменилось мало.
Итак, парк новосибирских трамваев изношен на 80%. Всего городу принадлежит более полутора сотен вагонов. Получается, что в любой момент Новосибирск может услышать о происшествии, наподобие кемеровскому.
Вообще, новости об инцидентах с общественным транспортом столицы Сибири поступают едва ли не каждый день: из автобусов в мороз выгоняют детей, а троллейбусы и трамваи бьются током и воняют жженой резиной.
Что же касается именно трамваев, то очень похожий на происшествие в Кемерово случай произошел в Новосибирске в 2012 году. Водитель трамвая № 13 вышла из кабины для мелкой починки оборудования, но вагон самостоятельно тронулся с места, разогнался на горке и преодолел четыре километра. Остановился он только на пересечении с улицей Восход, когда протаранил шесть автомобилей.
Тогда в больницу с серьезной травмой попала водительница одной из машин, а вагоновожатая угодила в колонию. Это, наверное, самый серьезный инцидент, но если озадачиться этим вопросом, то интернет подскажет сотни историй на местном материале. А трамвай № 13 давно уже стал новосибирским мемом, но иногда весьма страшных мемов.
По информации представителя медиа-сообщества Новосибирска, регулярного пассажира городского общественного транспорта Михаила Докукина, о том, что подвижной состав в столице Сибири выработал свой ресурс, власти в открытую не говорят. Новосибирец в качестве примера вспомнил несколько случаев, о которых упоминали в прессе в 2023 году, когда несколько пассажиров троллейбусов пострадали от удара током.
«Поломки электротранспорта, к сожалению, случаются и во время движения. Это приносит не только неудобство пассажирам, но и вызывает настороженность, особенно после ЧП в Кемерово. Решение этой проблемы новые городские власти должны поставить на контроль. На мой взгляд, необходимо не только разработать, но и реализовывать Программы по обновлению транспортного парка, о которых нам постоянно рассказывают, нужно не только разрабатывать, но и реализовывать. Возможно, с привлечением внешних инвестиций», — полагает Докукин.
В России действуют правила, по которым трамвай утром принимает водитель, а вечером, после смены, уже в депо, проходит ежедневный технический осмотр. На плановый ремонт трамвай отправляют после пробега в 100 тысяч километров. Капитальный ремонт назначают после пробега в 300 тысяч километров.
В Новосибирске в 2017 году открылось совместное российско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь» — там модернизируют и ремонтируют трамваи, в основном там и приводят в порядок машины Горэлектротранспорта. Но если на самом деле задуматься о изношенности новосибирских трамваев, и о состоянии трамвайных путей, поневоле приходят мысли, что пассажиры новосибирских трамваев ежедневно рискуют попасть в опасное происшествие.