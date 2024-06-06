«Взбесившийся трамвай»: возможно ли повторение кемеровской трагедии в Новосибирске

Что же касается именно трамваев, то очень похожий на происшествие в Кемерово случай произошел в Новосибирске в 2012 году. Водитель трамвая № 13 вышла из кабины для мелкой починки оборудования, но вагон самостоятельно тронулся с места, разогнался на горке и преодолел четыре километра. Остановился он только на пересечении с улицей Восход, когда протаранил шесть автомобилей.