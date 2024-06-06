Забавные игры медвежат Белки и Стрелки показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Белке и Стрелке в текущем году исполнится два года. День рождения они празднуют в декабре. Их родители — Кай и Герда.
Белые мишки уже обжились в Новосибирском зоопарке. Они часто играют в различные игры. Посетители только рады увидеть озорные забавы косолапых.
«Наши белые мишки. Можно часами наблюдать за их играми и милыми выходками, наполненными энергией и беззаботностью», — написал зоопарк в своих соцсетях.
Напомним, что год назад был настоящий скандал с выбором имен для двойняшек. Проводилось голосование на лучшее имя. Новосибирцы писали в соцсетях, что лидерами опроса были имена Льдинка и Снежинка, но по неизвестной причине в итоге остановились на Белке и Стрелке. Предполагалось, что руководство зоопарка решило таким способом выразить благодарность космонавту Анне Кикиной.