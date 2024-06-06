Забавные игры медвежат Белки и Стрелки показал Новосибирский зоопарк

Напомним, что год назад был настоящий скандал с выбором имен для двойняшек. Проводилось голосование на лучшее имя. Новосибирцы писали в соцсетях, что лидерами опроса были имена Льдинка и Снежинка, но по неизвестной причине в итоге остановились на Белке и Стрелке. Предполагалось, что руководство зоопарка решило таким способом выразить благодарность космонавту Анне Кикиной.