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Мишки часто играют

Забавные игры медвежат Белки и Стрелки показал Новосибирский зоопарк

6 июня 2024, 07:09
Фото: А. Лаптенко / Новосибирский зоопарк
Мишки часто играют
Новосибирский зоопарк показал забавные кадры белых медвежат-двойняшек.

Белке и Стрелке в текущем году исполнится два года. День рождения они празднуют в декабре. Их родители — Кай и Герда.

Белые мишки уже обжились в Новосибирском зоопарке. Они часто играют в различные игры. Посетители только рады увидеть озорные забавы косолапых.

«Наши белые мишки. Можно часами наблюдать за их играми и милыми выходками, наполненными энергией и беззаботностью», — написал зоопарк в своих соцсетях.
Фото: А. Лаптенко / Новосибирский зоопарк

Напомним, что год назад был настоящий скандал с выбором имен для двойняшек. Проводилось голосование на лучшее имя. Новосибирцы писали в соцсетях, что лидерами опроса были имена Льдинка и Снежинка, но по неизвестной причине в итоге остановились на Белке и Стрелке. Предполагалось, что руководство зоопарка решило таким способом выразить благодарность космонавту Анне Кикиной.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Медведи#Белые медведи
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