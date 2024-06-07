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Posted 7 июня, 01:58

Published 7 июня, 01:58

Modified 7 июня, 02:00

Updated 7 июня, 02:00

2,9 млрд потратят на строительство нового завода под Новосибирском

2,9 млрд потратят на строительство нового завода под Новосибирском

7 июня 2024, 01:58
Фото: Изображение Midjourney.
Планируется, что в Новосибирской области будет запущено производство бытовой техники, о чем стало известно на ПМЭФ.

Соглашение о строительстве в Новосибирской области завода по производству бытовой техники подписано в проведения экономического форума, который сейчас проходит в Северной столице.

Производственную линию запустят на заводе в поселке Садовый. Мощности должно хватить на полноценное обеспечение бытовой техникой не только регион, но и страну. Объем инвестиций, который планируется вложить в объект, составляет 2,9 млрд рублей.

Благодаря строительству завода, в Новосибирской области работа появится у 200 рабочих сотрудников различных специальностей.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Завод#Стройка
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