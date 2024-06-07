2,9 млрд потратят на строительство нового завода под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
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Соглашение о строительстве в Новосибирской области завода по производству бытовой техники подписано в проведения экономического форума, который сейчас проходит в Северной столице.
Производственную линию запустят на заводе в поселке Садовый. Мощности должно хватить на полноценное обеспечение бытовой техникой не только регион, но и страну. Объем инвестиций, который планируется вложить в объект, составляет 2,9 млрд рублей.
Благодаря строительству завода, в Новосибирской области работа появится у 200 рабочих сотрудников различных специальностей.