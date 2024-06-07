atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 01:58

Published Сегодня, 01:58

Modified Сегодня, 02:00

Updated Сегодня, 02:00

2,9 млрд потратят на строительство нового завода под Новосибирском

2,9 млрд потратят на строительство нового завода под Новосибирском

7 июня 2024, 01:58
Фото: Изображение Midjourney
Планируется, что в Новосибирской области будет запущено производство бытовой техники, о чем стало известно на ПМЭФ.

Соглашение о строительстве в Новосибирской области завода по производству бытовой техники подписано в проведения экономического форума, который сейчас проходит в Северной столице.

Производственную линию запустят на заводе в поселке Садовый. Мощности должно хватить на полноценное обеспечение бытовой техникой не только регион, но и страну. Объем инвестиций, который планируется вложить в объект, составляет 2,9 млрд рублей.

Благодаря строительству завода, в Новосибирской области работа появится у 200 рабочих сотрудников различных специальностей.

Читайте также:
Многодетных родителей наградили в Новосибирской областиРедкие имена новорожденных в мае 2024 назвали в НовосибирскеМиллионером стал новосибирец, купив пару лотерейных билетов — он выиграл 22 млн
#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Завод#Стройка
Подпишитесь
«Взбесившийся трамвай»: возможно ли повторение кемеровской трагедии в Новосибирске
Вчера, 12:39
Трамвай с пассажирами вспыхнул в Новосибирске
Вчера, 13:32
Бастрыкина заинтересовало исчезновение в 2009 году женщины в Новосибирске
Вчера, 12:40
О ЧС из-за шквалистого ветра и града предупредили жителей Новосибирской области
Вчера, 11:12
Во сколько родителям из Новосибирска обойдется выпускной в 2024 году
Вчера, 10:03
В СИЗО отправили экс-главу департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска
Вчера, 10:00
"