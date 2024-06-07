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Баланин рассказал о развитии государственной информационной системы ОМС

Баланин рассказал о развитии государственной информационной системы ОМС

7 июня 2024, 11:14
Фото: пресс-служба ФОМС
С начала 2022 года Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) работает над улучшением государственной информационной системы ОМС, что дает возможность предоставлять гражданам разнообразные услуги в цифровом формате, а также повышать эффективность и прозрачность всей системы.

На сессии XXVII Петербургского международного экономического форума выступил председатель ФОМС Илья Баланин, подчеркнув, что за тридцать лет работы системы обязательного медицинского страхования в регионах информационные системы разрабатывались разными специалистами с различной скоростью и с применением разных технологий. Поэтому в настоящее время задачей фонда является перенос функционала региональных систем на федеральный уровень и объединение данных со всех субъектов Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

С 1 декабря 2022 года ФОМС приступил к выпуску электронных полисов ОМС через использование Федерального единого реестра застрахованных лиц (ЕРЗ). На данный момент уже 17 миллионов граждан обладают страховыми полисами исключительно в электронном формате.

Цифровой медицинский профиль (ЦМП) был создан как хранилище информации о пациентах, сбор которой осуществляется из разных источников, включая информацию о страховании, медицинской помощи и электронных медицинских картах, с целью определения категорий риска по каждому застрахованному.

Илья Баланин подчеркнул, что собираемые данные в ЦМП обеспечат быстрый доступ для всех профессиональных участников домена, что особенно ценно в ситуациях экстренной помощи, когда быстрый доступ к данным о здоровье пациента может спасти жизнь человека.

В прошлом году более 108,5 миллиона человек получили оповещение о возможности пройти профилактический медицинский осмотр. Из их числа 82,1 миллиона человек воспользовались своим правом и прошли медосмотр. К началу мая текущего года уже более 52 миллионов человек получили приглашение на профилактический медосмотр, а более чем 35 миллионов из них успешно прошли все необходимые процедуры.

В 2024 году в тарифы ОМС были добавлены расходы на «второе мнение» от искусственного интеллекта при анализе маммографий. За первые четыре месяца этого года 15% всех маммограмм были проведены с привлечением искусственного интеллекта в рамках диспансеризации.

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования подчеркнул, что в ФОМС отмечают устойчивую тенденцию к увеличению объемов применения систем поддержки врачебных решений. В настоящее время, в период подготовки программы государственных гарантий на следующий год, фонд совместно с Минздравом рассматривает возможности расширения применения искусственного интеллекта не только в области маммографии, но и в других сферах.

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