Баланин рассказал о развитии государственной информационной системы ОМС

В прошлом году более 108,5 миллиона человек получили оповещение о возможности пройти профилактический медицинский осмотр. Из их числа 82,1 миллиона человек воспользовались своим правом и прошли медосмотр. К началу мая текущего года уже более 52 миллионов человек получили приглашение на профилактический медосмотр, а более чем 35 миллионов из них успешно прошли все необходимые процедуры.