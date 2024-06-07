Баланин рассказал о развитии государственной информационной системы ОМС

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
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Updated Сегодня, 11:14
На сессии XXVII Петербургского международного экономического форума выступил председатель ФОМС Илья Баланин, подчеркнув, что за тридцать лет работы системы обязательного медицинского страхования в регионах информационные системы разрабатывались разными специалистами с различной скоростью и с применением разных технологий. Поэтому в настоящее время задачей фонда является перенос функционала региональных систем на федеральный уровень и объединение данных со всех субъектов Российской Федерации, сообщает РИА Новости.
С 1 декабря 2022 года ФОМС приступил к выпуску электронных полисов ОМС через использование Федерального единого реестра застрахованных лиц (ЕРЗ). На данный момент уже 17 миллионов граждан обладают страховыми полисами исключительно в электронном формате.
Цифровой медицинский профиль (ЦМП) был создан как хранилище информации о пациентах, сбор которой осуществляется из разных источников, включая информацию о страховании, медицинской помощи и электронных медицинских картах, с целью определения категорий риска по каждому застрахованному.
Илья Баланин подчеркнул, что собираемые данные в ЦМП обеспечат быстрый доступ для всех профессиональных участников домена, что особенно ценно в ситуациях экстренной помощи, когда быстрый доступ к данным о здоровье пациента может спасти жизнь человека.
В прошлом году более 108,5 миллиона человек получили оповещение о возможности пройти профилактический медицинский осмотр. Из их числа 82,1 миллиона человек воспользовались своим правом и прошли медосмотр. К началу мая текущего года уже более 52 миллионов человек получили приглашение на профилактический медосмотр, а более чем 35 миллионов из них успешно прошли все необходимые процедуры.
В 2024 году в тарифы ОМС были добавлены расходы на «второе мнение» от искусственного интеллекта при анализе маммографий. За первые четыре месяца этого года 15% всех маммограмм были проведены с привлечением искусственного интеллекта в рамках диспансеризации.
Председатель Фонда обязательного медицинского страхования подчеркнул, что в ФОМС отмечают устойчивую тенденцию к увеличению объемов применения систем поддержки врачебных решений. В настоящее время, в период подготовки программы государственных гарантий на следующий год, фонд совместно с Минздравом рассматривает возможности расширения применения искусственного интеллекта не только в области маммографии, но и в других сферах.