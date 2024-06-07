Более 70 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
На территории Новосибирской области случилось более 800 дорожно-транспортных происшествий. В авариях лишились жизни 79 человек, а более 1000 получили травмы различного характера, пишет Nsk.om1.ru, ссылаясь на данные МВД.
Чаще всего аварии происходили в Новосибирске (403 случая из общего числа), а также в Бердске (33 ДТП). В области в антилидерах Новосибирский (39), Тогучинский (18) и Искитимский (24) районы. Также есть названия самых безопасных по ДТП районов: это Кочковский, Здвинский, Усть-Тарский.
По числу смертельных аварий лидируют Тогучинский, и Болотнинский районы. Стоит отметить, что с каждым днем в области происходят все больше и больше аварий. Если сравнить с 2023 годом, то там за аналогичный период времени произошло 788 ДТП, а погибло в них 86 человек.