Более 70 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области

По числу смертельных аварий лидируют Тогучинский, и Болотнинский районы. Стоит отметить, что с каждым днем в области происходят все больше и больше аварий. Если сравнить с 2023 годом, то там за аналогичный период времени произошло 788 ДТП, а погибло в них 86 человек.