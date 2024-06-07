ГК «ВИС» назвала тупиковой ситуацию со сдачей четвертого моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Концессионер уверен, что решение регулятора негативным образом скажется на ходе строительства. В частности, это может привести к затягиванию сроков работ. Напомним, изначально мост собирались сдать в конце 2022 года.
В группе «ВИС» считают, что ФАС принял отрицательное решение из-за того, что в заявлении не были указаны существенные условия, из-за которых требуется перенос сроков. Среди них концессионер назвал тот факт, что перенесли и перечисление средств. 1,6 млрд рублей, которые изначально должны были выплатить в 2023 году, из-за переноса сроков строительства перечислят лишь в 2025-м.
Помимо этого, у ГК «ВИС» нет доступа к средствам, выделенным из-за удорожания строительства. Поскольку для этого Главгосэкспертиза должна согласовать изменения в проекте. Однако позиция госучреждения такова, что оценка изменениям будет дана только после завершения строительства.
ГК «ВИС» считает текущую ситуацию практически тупиковой. Концессионер не сможет вести стройку дальше без финансирования. Есть риск, что стройка простоит летом и осенью.