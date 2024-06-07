ГК «ВИС» назвала тупиковой ситуацию со сдачей четвертого моста в Новосибирске

В группе «ВИС» считают, что ФАС принял отрицательное решение из-за того, что в заявлении не были указаны существенные условия, из-за которых требуется перенос сроков. Среди них концессионер назвал тот факт, что перенесли и перечисление средств. 1,6 млрд рублей, которые изначально должны были выплатить в 2023 году, из-за переноса сроков строительства перечислят лишь в 2025-м.