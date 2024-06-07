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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Сибирячка в нежном образе

Глубокое декольте продемонстрировала подписчикам модель Playboy из Новосибирска

7 июня 2024, 06:45
Фото: соцсети модели
Сибирячка в нежном образе
Модель Елена Перминова их Новосибирска показала очаровательные фотографии, где видна ее фигура, кадры она опубликовала в соцсетях.

Жена миллиардера Александра Лебедева показала фотографию, где она сидит в белом платье с глубоким вырезом на траве, в цветах.

Сама Елена Перминова родом из Бердска. Ее снимки публиковали в журнале Playboy. Сибирячка является мамой 4-х детей. Сейчас женщине 37. Из Бердска она уехала давно.

Елена выбрала платье белого цвета в цветочном принте. У нее есть вырез в зоне декольте и в области бедра. К образу она добавила плетеную сумку и открытые босоножки.

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