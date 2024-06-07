Глубокое декольте продемонстрировала подписчикам модель Playboy из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Жена миллиардера Александра Лебедева показала фотографию, где она сидит в белом платье с глубоким вырезом на траве, в цветах.
Сама Елена Перминова родом из Бердска. Ее снимки публиковали в журнале Playboy. Сибирячка является мамой 4-х детей. Сейчас женщине 37. Из Бердска она уехала давно.
Елена выбрала платье белого цвета в цветочном принте. У нее есть вырез в зоне декольте и в области бедра. К образу она добавила плетеную сумку и открытые босоножки.