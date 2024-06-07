Хоккеисты-хулиганы попали под суд в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Четверо жителей Тогучинского района Новосибирской области попали под суд после прошлогоднего конфликта в одном их местных баров. Мужчин, в зависимости от их участия, обвиняют в хулиганстве с применением оружия, причинении легкого вреда здоровью и побоях, рассказали в пресс-службе областного Следкома.
Инцидент случился в феврале 2023 года. Трое приятелей ночью заглянули в один из баров Тогучина, где им захотелось подраться с посетителями. После этого они съездили на машине за своим другом и вернулись в заведение, прихватив с собой хоккейные клюшки.
Обвиняемые избили нескольких человек с помощью спортивного снаряжения, а также рук и ног. Один из нападавших вдобавок выстрелил два раза.
Следствие по делу завершено, и зачинщиков драки ожидает заслуженное наказание.