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Мигрант — спонсор террористов с Ближнего Востока задержан в Новосибирске

Мигрант — спонсор террористов с Ближнего Востока задержан в Новосибирске

7 июня 2024, 06:44
Фото: материалы ФСБ
В Новосибирске задержали мигранта, подозреваемого в спонсировании террористической организации с Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе ФСБ.

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали 28-летнего мужчину, приехавшего из другого государства и подозреваемого в финансировании ближневосточной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* (запрещена в России). В силовой операции участвовали представители спецслужбы по республике Карелия и по Новосибирской области, а также росгвардейцы.

Одновременно в нескольких регионах страны были задержаны другие люди, причастные к деятельности вышеуказанной организации, один из которых является гражданином России.

Предварительно установлено, что мужчина несколько раз переводил деньги на банковские счета, контролируемые террористами, и уговаривал делать это жителей столицы Сибири. Кроме того, он причастен к склонению к противоправной деятельности с жителей Карелии. Всю переписку подозреваемого в соцсетях и мессенджерах удалось задокументировать.

Сейчас в следственном отделе ФСБ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, подразумевающей ответственность за содействие террористической деятельности.

Если мужчину суд признает виновным, его могут приговорить к пожизненному заключению.

 

*запрещена на территории РФ.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#ФСБ#Катиба Таухид валь-Джихад#Мигрант
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