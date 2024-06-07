Мигрант — спонсор террористов с Ближнего Востока задержан в Новосибирске

Предварительно установлено, что мужчина несколько раз переводил деньги на банковские счета, контролируемые террористами, и уговаривал делать это жителей столицы Сибири. Кроме того, он причастен к склонению к противоправной деятельности с жителей Карелии. Всю переписку подозреваемого в соцсетях и мессенджерах удалось задокументировать.