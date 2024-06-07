Мигрант — спонсор террористов с Ближнего Востока задержан в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали 28-летнего мужчину, приехавшего из другого государства и подозреваемого в финансировании ближневосточной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* (запрещена в России). В силовой операции участвовали представители спецслужбы по республике Карелия и по Новосибирской области, а также росгвардейцы.
Одновременно в нескольких регионах страны были задержаны другие люди, причастные к деятельности вышеуказанной организации, один из которых является гражданином России.
Предварительно установлено, что мужчина несколько раз переводил деньги на банковские счета, контролируемые террористами, и уговаривал делать это жителей столицы Сибири. Кроме того, он причастен к склонению к противоправной деятельности с жителей Карелии. Всю переписку подозреваемого в соцсетях и мессенджерах удалось задокументировать.
Сейчас в следственном отделе ФСБ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, подразумевающей ответственность за содействие террористической деятельности.
Если мужчину суд признает виновным, его могут приговорить к пожизненному заключению.
*запрещена на территории РФ.