Минтранс Новосибирской области взыскал 300 тысяч неустойки со строителей 4 моста

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск регионального министерства транспорта к ООО «Сибирская концессионная компания» о взыскании неустойки в размере 300 тысяч рублей. В качестве третьих лиц к процессу были привлечены ГКУ НСО «Мост», ООО ПФ «ВИС» и Сибирское управление Ростехнадзора.
«Сибирская концессионная компания» (СКК) входит в группу компаний «ВИС» и выступает в качестве генерального подрядчика строительства четвертого (Центрального) моста через реку Обь в Новосибирске. По итогам 2023 года СКК показала прибыль в размере 7,79 млн рублей.
«На фоне ещё не полностью досчитанных миллиардов, ушедших на мост, иск выглядит копеечным. Но лиха беда начало. Судя по воинственной позиции правительства, чиновники действительно намерены максимально жестко добиваться от „ВИС“ исполнения условий, которые они сами считают приемлемыми. Значит, легко может встать вопрос и о более существенных неустойках», — считает главный редактор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.
Судебное решение о взыскании неустойки со строителей моста вынесено на фоне новых скандальных новостей о том, что Федеральная антимонопольная служба не согласовала продление сроков возведения переправы до конца 2025 года. Подобная позиция ФАС основана на многочисленных нарушениях концессионного соглашения со стороны СКК.
В группе «ВИС» назвали «тупиковой» ситуацию, которая сложилась после решения ФАС. В результате концессионер не может получить почти 3 млрд рублей, уже выделенных из федерального бюджета на продолжение стройки. И фактически, строителям придется финансировать работы из своих средств. Что явно не по душе руководству ГК «ВИС».
Строительство моста, проезд по которому будет платным, идет с 2018 года в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном между группой «ВИС» и правительством Новосибирской области. Согласно первоначальным планам, мост должен был быть сдан в конце 2022 года.
Однако стройка сопровождается многочисленными скандалами и срывом сроков работ. Сейчас в качестве возможной даты завершения называют конец 2025 года.
Скандальным шлейфом окутан и еще один крупный концессионный проект регионального правительства и ГК «ВИС». Согласно документу, в Новосибирске уже давно должны принимать пациентов семь современных поликлиник в отдаленных районах города. В реальности не работает ни одно из этих медицинских учреждений.
Госстройнадзор недавно опубликовал данные проверки, согласно которым серьезные нарушения обнаружены на пяти объектах из семи.
А шести новых школ по концессии, которые в рамках нацпроекта «Образование» должны были построить к февралю 2023 года, Новосибирск может и вовсе не дождаться. Руководитель компании-концессионера арестован, против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Несмотря на провал всех крупных инфраструктурных проектов в рамках концессий, пока никто из чиновников регионального правительства не понес за это явную ответственность.
Ранее мы рассказывали о том, что несколько уголовных дел было возбуждено в отношении главы МинЖКХ и энергетики Дениса Архипова. Его подозревают в действиях, которые повлекли за собой крупный ущерб для областного бюджета.