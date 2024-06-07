Минтранс Новосибирской области взыскал 300 тысяч неустойки со строителей 4 моста

В группе «ВИС» назвали «тупиковой» ситуацию, которая сложилась после решения ФАС. В результате концессионер не может получить почти 3 млрд рублей, уже выделенных из федерального бюджета на продолжение стройки. И фактически, строителям придется финансировать работы из своих средств. Что явно не по душе руководству ГК «ВИС».