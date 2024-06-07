Москва — пример успешного устойчивого развития мегаполиса в условиях глобализации

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
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По словам Черёмина, Москва применяет принципы устойчивого развития во всех ключевых сферах городской жизни, включая транспорт, строительство, социальную политику, образование, здравоохранение, цифровизацию и кадровое управление.
Особое внимание глава ДВМС уделил вопросу диверсификации источников доходов городского бюджета. Если в 2010 году Москва была зависима от поступлений из нефтегазового и ресурсодобывающего секторов почти на 40%, то в настоящее время этот показатель снизился до 4,5%. Столица России готова поделиться своим успешным опытом достижения практически бездефицитного бюджета, при этом инвестируя значительные средства в развитие городской среды.
Черёмин подчеркнул, что Москва является привлекательным местом для ведения бизнеса не только на местном, но и на международном уровне. В столице успешно работают компании из США, Италии, Франции и других стран, что способствует созданию благоприятного инвестиционного климата. На данный момент Москва сотрудничает с более чем 100 странами по всему миру.
В связи с прогнозируемым ростом городского населения мегаполисам необходимо выработать согласованную позицию относительно своего развития в условиях глобализации. Межгородское сотрудничество приобретает все большее значение, и Москва активно ищет новых партнеров для обмена опытом и лучшими практиками. Черёмин отметил важность для столицы комплексного диалога в рамках многосторонних институтов международного сотрудничества. Москва принимает активное участие в разработке рекомендаций для стран «Группы двадцати» (G20), участвовала в форумах B20 и U20, а также планирует продолжить активное вовлечение в деятельность G20.
Выступление Сергея Черёмина на форуме B20 подчеркивает стремление Москвы к устойчивому развитию, укреплению международного сотрудничества и обмену опытом с другими крупными городами мира. Успешный опыт российской столицы в диверсификации источников доходов, привлечении иностранных инвестиций и создании комфортной городской среды может быть полезен для других мегаполисов, сталкивающихся со схожими вызовами в условиях глобализации.