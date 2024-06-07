Москва — пример успешного устойчивого развития мегаполиса в условиях глобализации

Черёмин подчеркнул, что Москва является привлекательным местом для ведения бизнеса не только на местном, но и на международном уровне. В столице успешно работают компании из США, Италии, Франции и других стран, что способствует созданию благоприятного инвестиционного климата. На данный момент Москва сотрудничает с более чем 100 странами по всему миру.