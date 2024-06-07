Новосибирский губернатор рассказал о планах на территорию Военного городка

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассчитывает на сотрудничество с ДОМ.РФ и Минобороны в плане развития территории бывшего военного городка № 17. При этом регион уже не настаивает на передаче земельно-имущественного комплекса в собственность, он может оставаться в федеральном ведении. Региональное правительство не против застройки части территории жильем, но объекты культурного наследия должны быть сохранены, созданы новые объекты социальной инфраструктуры и рекреационные зоны, заявил Травников в интервью агентству ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума.
По мнению главы региона, самый удобный инструмент для реализации подобного проекта — Институт развития жилищного строительства ДОМ.РФ.
Ранее ДОМ.РФ, которую возглавляет бывший министр спорта России Виталий Мутко, уже пыталась продать на аукционе под высотную застройку несколько земельных участков на территории военного городка. Но после компания отказалась от этих планов.
«Хочу напомнить так называемому „институту развития“ историю с памятником 85-й Ленинградско-Павловской дивизии, которая обернулась срывом аукционов по земле. Военный городок очень богат всевозможными памятниками, исчерчен охранными зонами, да и полностью закрыт от застройки Генпланом Новосибирска. Советую господину Мутко и его подчиненным быть осмотрительнее и не слишком доверять господину Травникову, для которого Новосибирск так и не стал второй родиной», — прокомментировала Atas.Info одна из самых известных защитниц исторического ансамбля военного городка Елена Гавровская.
Военный городок был построен в начале 20 века на территории современного Октябрьского района Новосибирска. До 2005 года использовался Министерством обороны по прямому назначению, после значительная часть военных была перебазирована. Более 30 зданий имеют статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако собственник, Минобороны, не заботится о состоянии строений, как это ему предписывает законодательство. В результате памятники находятся в плачевном состоянии.
В 2021 году занимавший тогда пост главы военного ведомства Сергей Шойгу пообещал запустить процесс передачи бывшего военного городка в региональную собственность.
В 2023 года был издан приказ Минобороны № 139 о передаче части памятников на баланс Новосибирской области. Но губернатор Травников отказался принимать строения в собственность региона.
Позже военные пытались через суд снять охранный статус с бывших казарм и других исторических построек. Удовлетворение иска Минобороны открывало бы прямой путь к застройке большого земельного участка практически в центре города. Однако в итоге Фемида отказалась признать требования военного ведомства.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске власти систематически отказывают в проведении капитального ремонта жилым зданиям, которые имеют статус памятников. Жильцам предлагают самостоятельно собирать деньги на ремонтные работы, причем по расценкам значительно выше, чем те, что установлены в нормативных документах региональной программы капремонта.