Новосибирский губернатор рассказал о планах на территорию Военного городка

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассчитывает на сотрудничество с ДОМ.РФ и Минобороны в плане развития территории бывшего военного городка № 17. При этом регион уже не настаивает на передаче земельно-имущественного комплекса в собственность, он может оставаться в федеральном ведении. Региональное правительство не против застройки части территории жильем, но объекты культурного наследия должны быть сохранены, созданы новые объекты социальной инфраструктуры и рекреационные зоны, заявил Травников в интервью агентству ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума.