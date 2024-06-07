Объявилась присвоившая деньги на выпускной в детсаду жительница Новосибирска

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Сбежавшая с 300 тысячами рублей, собранными на выпускной в детском саду жительница Новосибирска объяснила свой поступок крайне тяжелым материальным положением. Напомним, сдавшие деньги родители обратились в полицию с заявлением.
Мать двоих детей рассказала, что была членом родительского комитета около четырех лет. Она воспитывает детей одна, и получает около 20 тысяч рублей в виде алиментов, еще 30 тысяч она зарабатывала в маркетплейсе Wildberries.
Матери-одиночке приходилось снимать квартиру, но денег катастрофически не хватало. Тогда она решила взять немного денег из собранных на выпускной средств, намереваясь потом отдать.
Когда сибирячка поняла, что выпускной уже не за горами, а «одолженную» сумму она вернуть не в силах, решила спрятаться у родственников в другом городе.
По ее словам, полиция ее пока не нашла. Женщина обещает вернуть все деньги до конца нынешнего года, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.