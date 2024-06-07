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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

Объявилась присвоившая деньги на выпускной в детсаду жительница Новосибирска

Объявилась присвоившая деньги на выпускной в детсаду жительница Новосибирска

7 июня 2024, 05:27
Фото: 1MI
Присвоившая собранные на выпускной в детсаду 300 тысяч жительница Новосибирска объяснила свой поступок тяжелым материальным положением.

Сбежавшая с 300 тысячами рублей, собранными на выпускной в детском саду жительница Новосибирска объяснила свой поступок крайне тяжелым материальным положением. Напомним, сдавшие деньги родители обратились в полицию с заявлением.

Мать двоих детей рассказала, что была членом родительского комитета около четырех лет. Она воспитывает детей одна, и получает около 20 тысяч рублей в виде алиментов, еще 30 тысяч она зарабатывала в маркетплейсе Wildberries.

Матери-одиночке приходилось снимать квартиру, но денег катастрофически не хватало. Тогда она решила взять немного денег из собранных на выпускной средств, намереваясь потом отдать.

Когда сибирячка поняла, что выпускной уже не за горами, а «одолженную» сумму она вернуть не в силах, решила спрятаться у родственников в другом городе.

По ее словам, полиция ее пока не нашла. Женщина обещает вернуть все деньги до конца нынешнего года, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Видео: 1MI
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#Родители#Детсад#Выпускной
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