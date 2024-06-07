Они не спят: более 6 тысяч человек укусили клещи в Новосибирской области

Кусающих паразитов больше всего в Новосибирском, Мошковском и Искитимском районов. В каждом из них пострадали от клещей больше 150 человек. В городе тоже часто кусают в Советском, Заельцовском и Первомайском, где зафиксировано свыше 50 укусов.