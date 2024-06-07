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Published Сегодня, 08:43

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Клещи кусают людей

Они не спят: более 6 тысяч человек укусили клещи в Новосибирской области

7 июня 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
Клещи кусают людей

Более 6 000 человек укусили клещи в Новосибирской области

В Новосибирской области клещи продолжают кусать людей, о чем сообщил Роспотребнадзор.
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Когда начался эпидемический сезон в регионе, клещи покусали уже 6 тысяч 765 человек. Только за одну неделю укусы получили 1380 сибиряков. Все они обратились в медучреждение.

Кусающих паразитов больше всего в Новосибирском, Мошковском и Искитимском районов. В каждом из них пострадали от клещей больше 150 человек. В городе тоже часто кусают в Советском, Заельцовском и Первомайском, где зафиксировано свыше 50 укусов.

В Роспотребнадзоре напомнили, что лучшая защита от клещей — прививка. Если вы не любитель инъекций, то выходя на природу одевайтесь максимально удобно и закрыто. Пользуйтесь специальным спреем. Если вас все-таки укусил паразит, то незамедлительно идите к врачу.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Клещ#Клещевой энцефалит#Укус клеща
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