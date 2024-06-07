Они не спят: более 6 тысяч человек укусили клещи в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Когда начался эпидемический сезон в регионе, клещи покусали уже 6 тысяч 765 человек. Только за одну неделю укусы получили 1380 сибиряков. Все они обратились в медучреждение.
Кусающих паразитов больше всего в Новосибирском, Мошковском и Искитимском районов. В каждом из них пострадали от клещей больше 150 человек. В городе тоже часто кусают в Советском, Заельцовском и Первомайском, где зафиксировано свыше 50 укусов.
В Роспотребнадзоре напомнили, что лучшая защита от клещей — прививка. Если вы не любитель инъекций, то выходя на природу одевайтесь максимально удобно и закрыто. Пользуйтесь специальным спреем. Если вас все-таки укусил паразит, то незамедлительно идите к врачу.