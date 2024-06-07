Пожизненный срок «светит» юным новосибирским наркоторговцам-закладчикам

Во время обыска дома у новосибирцев, одному из которых 18 лет, а другому 21 год, обнаружено около четверти килограмма синтетических наркотиков. Они рассказали, что приобретали крупные партии «синтетики», фасовали их, и прикрепляли «закладки» с помощью изоленты. Информацию о месте нахождении дозы клиент получал с помощью мессенджера.