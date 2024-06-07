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Пожизненный срок «светит» юным новосибирским наркоторговцам-закладчикам

Пожизненный срок «светит» юным новосибирским наркоторговцам-закладчикам

7 июня 2024, 07:22
Фото: управление полиции по Новосибирской области
В Новосибирске задержали двоих местных жителей, с помощью «закладок» они торговали запрещенными веществами, следует из сообщения областного управления полиции.

В Новосибирске задержаны два наркосбытчика, если их вина будет доказана судом, подельникам может грозить пожизненное заключение. Покупателей запрещенных веществ они искали в интернете, рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

Во время обыска дома у новосибирцев, одному из которых 18 лет, а другому 21 год, обнаружено около четверти килограмма синтетических наркотиков. Они рассказали, что приобретали крупные партии «синтетики», фасовали их, и прикрепляли «закладки» с помощью изоленты. Информацию о месте нахождении дозы клиент получал с помощью мессенджера.

Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе, уголовное дело возбуждено по статьям, подразумевающим ответственность за приготовление к преступлению и продажу наркотиков в крупном размере, следствие продолжается.

Видео: управление полиции по Новосибирской области
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Суд#Преступление#Задержание#Наркотики
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