Пожизненный срок «светит» юным новосибирским наркоторговцам-закладчикам

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Новосибирске задержаны два наркосбытчика, если их вина будет доказана судом, подельникам может грозить пожизненное заключение. Покупателей запрещенных веществ они искали в интернете, рассказали в пресс-службе областного управления полиции.
Во время обыска дома у новосибирцев, одному из которых 18 лет, а другому 21 год, обнаружено около четверти килограмма синтетических наркотиков. Они рассказали, что приобретали крупные партии «синтетики», фасовали их, и прикрепляли «закладки» с помощью изоленты. Информацию о месте нахождении дозы клиент получал с помощью мессенджера.
Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе, уголовное дело возбуждено по статьям, подразумевающим ответственность за приготовление к преступлению и продажу наркотиков в крупном размере, следствие продолжается.