Прокуратура принудила S7 поменять порядок продажи билетов по субсидиям в Новосибирске

Новосибирская транспортная прокуратура уличила авиакомпанию S7 в нарушении правил продажи билетов по субсидируемым тарифам. При проверки выяснилось, что через мобильное приложение можно было купить билеты только сразу в обе стороны, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.