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Прокуратура принудила S7 поменять порядок продажи билетов по субсидиям в Новосибирске

Прокуратура принудила S7 поменять порядок продажи билетов по субсидиям в Новосибирске

7 июня 2024, 03:23
Фото: atas.info
Авиакомпания S7 нарушала правила продажи субсидируемых билетов, следует из сообщения Новосибирской транспортной прокуратуры.

Новосибирская транспортная прокуратура уличила авиакомпанию S7 в нарушении правил продажи билетов по субсидируемым тарифам. При проверки выяснилось, что через мобильное приложение можно было купить билеты только сразу в обе стороны, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авиакомпания и Федеральное агентство воздушного транспорта в 2024 году заключили соглашение о предоставлении гражданам субсидий при покупке билетов по некоторым направлениям. Разница в цене компенсировалась S7 из федерального бюджета.

По договору пассажир мог купить определенное количество билетов только в одном направлении. Однако мобильное приложение S7 предоставляло возможность купить билеты только сразу «туда и обратно».

После представления прокуратуры авиакомпании пришлось перенастроить приложение в соответствии с договором.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Прокуратура#S7#Билеты#Субсидии
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