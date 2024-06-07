Прокуратура принудила S7 поменять порядок продажи билетов по субсидиям в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Новосибирская транспортная прокуратура уличила авиакомпанию S7 в нарушении правил продажи билетов по субсидируемым тарифам. При проверки выяснилось, что через мобильное приложение можно было купить билеты только сразу в обе стороны, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Авиакомпания и Федеральное агентство воздушного транспорта в 2024 году заключили соглашение о предоставлении гражданам субсидий при покупке билетов по некоторым направлениям. Разница в цене компенсировалась S7 из федерального бюджета.
По договору пассажир мог купить определенное количество билетов только в одном направлении. Однако мобильное приложение S7 предоставляло возможность купить билеты только сразу «туда и обратно».
После представления прокуратуры авиакомпании пришлось перенастроить приложение в соответствии с договором.