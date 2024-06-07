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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду

Шторм надвигается на Новосибирскую область в выходные

7 июня 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду
На регион обрушится шквальный ветер и ливни, следует из сообщения Западно — Сибирского УГМС.

Экстренное предупреждение на субботу выпустили синоптики Новосибирского гидрометцентра. 8 июня на территории области ожидается разгул стихии: сильные ливни, с грозами, не исключено выпадение крупного града, скорость порывов ветра будет достигать 18-23 метров в секунду.

Специалисты советуют избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами, которые могут упасть из-за шквального ветра.

Ранее мы рассказывали о том, какой характер погоды в Новосибирской области ожидают синоптики летом-2024.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Ураган#Ливень
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