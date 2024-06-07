Шторм надвигается на Новосибирскую область в выходные

Экстренное предупреждение на субботу выпустили синоптики Новосибирского гидрометцентра. 8 июня на территории области ожидается разгул стихии: сильные ливни, с грозами, не исключено выпадение крупного града, скорость порывов ветра будет достигать 18-23 метров в секунду.