Шторм надвигается на Новосибирскую область в выходные

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Экстренное предупреждение на субботу выпустили синоптики Новосибирского гидрометцентра. 8 июня на территории области ожидается разгул стихии: сильные ливни, с грозами, не исключено выпадение крупного града, скорость порывов ветра будет достигать 18-23 метров в секунду.
Специалисты советуют избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами, которые могут упасть из-за шквального ветра.
Ранее мы рассказывали о том, какой характер погоды в Новосибирской области ожидают синоптики летом-2024.