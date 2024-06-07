atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

О расширении структура МАСС рассказал председатель Исполнительного комитета ассоциации Геннадий Гусельников

«Сибирское Соглашение» увеличивает число координационных советов

7 июня 2024, 13:09
Фото: vk.com/sibsoglasheniye
О расширении структура МАСС рассказал председатель Исполнительного комитета ассоциации Геннадий Гусельников
Ассоциация сибирских регионов расширяет свою структуру. Об этом было заявлено в ходе работы ПМЭФ-2024.

Совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) принял решение о расширении числа Координационных советов МАСС. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал председатель Исполнительного комитета ассоциации Геннадий Гусельников.

К действующим шестнадцати Координационным советам МАСС прибавится два новых. Они займутся вопросами развития сибирской промышленности и улучшением качества жизни сибиряков

«Координационный совет МАСС по промышленности готов возглавить губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко. Соответственно, вопросы, связанные с развитием инфраструктуры и улучшением качества жизни населения согласился взять на себя в рамках работы нового Координационного совета МАСС руководитель Кузбасса Илья Владимирович Середюк», — цитирует Геннадия Гусельникова издание «Континент Сибирь».

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассматривает возможность развития исторической территории Военного городка в Октябрьском районе Новосибирска в сотрудничестве с компанией ДОМ.РФ.

Читайте также:
Регион подписал первое соглашение на Петербургском экономическом форумеМеждународный Сибирский транспортный форум пройдет в Новосибирске 19–21 июняСтали известны даты проведения форума «Технопром» в Новосибирске
#Новосибирск#Губернаторы#ПМЭФ-2024#Сибирское Соглашение#Расширение
Подпишитесь
Суд арестовал счета и имущество СТС-Плюс из-за ремонта Октябрьской магистрали
Сегодня, 09:05
Они не спят: более 6 тысяч человек укусили клещи в Новосибирской области
Сегодня, 08:43
Хоккеисты-хулиганы попали под суд в Новосибирской области
Сегодня, 07:49
Пожизненный срок «светит» юным новосибирским наркоторговцам-закладчикам
Сегодня, 07:22
Глубокое декольте продемонстрировала подписчикам модель Playboy из Новосибирска
Сегодня, 06:45
Мигрант — спонсор террористов с Ближнего Востока задержан в Новосибирске
Сегодня, 06:44
"