«Сибирское Соглашение» увеличивает число координационных советов

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) принял решение о расширении числа Координационных советов МАСС. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал председатель Исполнительного комитета ассоциации Геннадий Гусельников.
К действующим шестнадцати Координационным советам МАСС прибавится два новых. Они займутся вопросами развития сибирской промышленности и улучшением качества жизни сибиряков
«Координационный совет МАСС по промышленности готов возглавить губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко. Соответственно, вопросы, связанные с развитием инфраструктуры и улучшением качества жизни населения согласился взять на себя в рамках работы нового Координационного совета МАСС руководитель Кузбасса Илья Владимирович Середюк», — цитирует Геннадия Гусельникова издание «Континент Сибирь».
Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассматривает возможность развития исторической территории Военного городка в Октябрьском районе Новосибирска в сотрудничестве с компанией ДОМ.РФ.