Суд арестовал счета и имущество СТС-Плюс из-за ремонта Октябрьской магистрали

Между тем, как следует из протокола заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области от 28 июля 2022 года, профессиональное сообщество предвидело такой вариант развития событий. Контракт на ремонт путепровода Октябрьской магистрали был отнесен в разряд договоров с высоким риском неисполнения обязательств подрядчиком. В этой связи СТС-Плюс было рекомендовано «застраховать финансовые риски, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда».