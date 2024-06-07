Суд арестовал счета и имущество СТС-Плюс из-за ремонта Октябрьской магистрали

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Имущество и счета ООО СТС-Плюс, одного из крупных дорожных подрядчиков в Новосибирской области, арестованы в качестве обеспечительной меры по иску муниципального учреждения «Гормост», следует из определения, подписанного судьей регионального арбитражного суда Дианой Гребенюк.
«ООО СТС-Плюс привлечен в качестве ответчика в арбитражных судах более 30 раз, имеет неоконченные исполнительные производства в качестве должника, что свидетельствует об обоснованности существования обстоятельств, которые могут затруднить или привести к невозможности реального исполнения судебного акта», — говорится в документе, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
МКУ «Гормост» требует взыскать с ООО СТС-Плюс 79 728 661 рублей и разорвать муниципальный контракт от 12.06.2022. Речь идет о договоре на ремонт эстакады Октябрьской магистрали, который был заключен по итогам электронного аукциона, победителем которого стало СТС-Плюс.
Исковая сумма состоит из взыскания неотработанного аванса в размере 67 232 163 рублей, убытков в размере 350 000 рублей, штрафа в размере 100 000 рублей, неустойки за неисполнение контракта за период с 19.04.2023 по 02.05.2024 в размере 12 046 497 рублей.
Скандал вокруг ремонта автомобильной эстакады над улицей Ипподромская вспыхнул осенью 2022 года. СТС-Плюс сорвало все сроки выполнения работ по федеральной программе «Безопасные качественные дороги» стоимостью 170 млн рублей. Предполагалось, что компания завершит реконструкцию летом 2023 года, но этого так же не было сделано.
Между тем, как следует из протокола заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области от 28 июля 2022 года, профессиональное сообщество предвидело такой вариант развития событий. Контракт на ремонт путепровода Октябрьской магистрали был отнесен в разряд договоров с высоким риском неисполнения обязательств подрядчиком. В этой связи СТС-Плюс было рекомендовано «застраховать финансовые риски, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда».
Размер необходимой страховой суммы был определен в размере 43,7 млн рублей. Однако этого не было сделано.
В мая 2023 ООО СТС-Плюс, которое год назад входило в ТОП-5 крупнейших дорожных подрядчиков, внесли в реестр недобросовестных поставщиков.
ООО СТС-Плюс было зарегистрировано в 2016 году. До ноября 2022 года компания принадлежала ее руководителю Гусейнову Октай Мирза Оглы. На текущий момент собственником и директором указан Исмаилзаде Анар Эльданиз Оглы. По итогам 2023 года компания показала прибыль в размере 267 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель составлял 33,2 млн рублей.