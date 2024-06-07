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В 80 тысяч рублей обошелся сбитый лось жителю Новосибирской области

В 80 тысяч рублей обошелся сбитый лось жителю Новосибирской области

7 июня 2024, 03:49
Фото: 1MI
В Новосибирской области суд взыскал с мужчины 80 тысяч рублей за сбитое на сельской дороге дикое животное, следует из сообщения регионального судебного департамента.

В Новосибирской области с автомобилиста взыскали 80 тысяч рублей за сбитого на автотрассе лося. Региональное министерство природных ресурсов обратилось в суд с иском к жителю региона о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.

Инцидент случился 23 января: Алексей Понкратов, управляя автомобилем «ГАЗель не заметил и сбил на дороге между городом Болотное и деревней Мануйлово дикого лося. Происшествие случилось около 8 утра, и на улице еще было темно. К сожалению, животное погибло.

Кроме денег за погибшего под колесами лося суд взыскал с мужчины и государственную пошлину в размере 2600 рублей.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Автомобиль#Взыскание#Ущерб#Окружающая среда#Природные ресурсы
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