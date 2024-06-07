В 80 тысяч рублей обошелся сбитый лось жителю Новосибирской области

Инцидент случился 23 января: Алексей Понкратов, управляя автомобилем «ГАЗель не заметил и сбил на дороге между городом Болотное и деревней Мануйлово дикого лося. Происшествие случилось около 8 утра, и на улице еще было темно. К сожалению, животное погибло.