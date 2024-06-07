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Updated Сегодня, 11:52

Все конструкции несли опасность для детей

За травму на детской площадке «Мега» в Новосибирске заплатит 250 тысяч рублей

7 июня 2024, 11:52
Фото: 1MI
Все конструкции несли опасность для детей
Суд посчитал, что игровая площадка была спроектирована с нарушениями правил безопасности

Кировский районный суд Новосибирска обязал администрацию ТРЦ «Мега» выплатить 250 тысяч рублей компенсации за травму, которую получила 4-летняя девочка на игровой площадке. Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после прыжка с одного из элементов, установленных на площадке.

Руководство торгово-развлекательного центра в ответ на претензии матери девочки заявило, что она сама виновата — плохо следила за дочерью. В результате пришлось обращаться в суд. Проведенная проверка показала, что все пять конструкций на детской площадке не соответствуют требованиям безопасности, позже их демонтировали.

Ребенок продолжает проходить лечение, девочке предстоит год реабилитации, а с занятиями балетом и художественной гимнастикой, где она подавала большие надежды, пришлось распрощаться, пишет издание КП-Новосибирск.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Суд#Компенсация
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