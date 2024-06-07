За травму на детской площадке «Мега» в Новосибирске заплатит 250 тысяч рублей

Руководство торгово-развлекательного центра в ответ на претензии матери девочки заявило, что она сама виновата — плохо следила за дочерью. В результате пришлось обращаться в суд. Проведенная проверка показала, что все пять конструкций на детской площадке не соответствуют требованиям безопасности, позже их демонтировали.