За травму на детской площадке «Мега» в Новосибирске заплатит 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Кировский районный суд Новосибирска обязал администрацию ТРЦ «Мега» выплатить 250 тысяч рублей компенсации за травму, которую получила 4-летняя девочка на игровой площадке. Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после прыжка с одного из элементов, установленных на площадке.
Руководство торгово-развлекательного центра в ответ на претензии матери девочки заявило, что она сама виновата — плохо следила за дочерью. В результате пришлось обращаться в суд. Проведенная проверка показала, что все пять конструкций на детской площадке не соответствуют требованиям безопасности, позже их демонтировали.
Ребенок продолжает проходить лечение, девочке предстоит год реабилитации, а с занятиями балетом и художественной гимнастикой, где она подавала большие надежды, пришлось распрощаться, пишет издание КП-Новосибирск.