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Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

В финал телешоу вышли три команды

Филипп Киркоров отказал в поддержке новосибирскому шоумену Даве

8 июня 2024, 02:39
Фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В финал телешоу вышли три команды
В финале телешоу «Сокровища императора» король поп-музыки выступил на стороне другой команды.

Филипп Киркоров на съемках финального выпуска шоу «Сокровища императора» внезапно отказался от слов поддержки в адрес своего друга Давида Манукяна. Певец посчитал, что у Давы и так все получится.

В финал телешоу вышли три команды, среди которых пара Давид Манукян и Арман Давтян. Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, финальный выпуск, эфир которого намечен на ближайшее воскресенье, будет разделен на два дня. Начнется финал с состязаний на ловкость. Появятся в финальном выпуске и участники, ранее выбывшие из шоу. Их голоса дадут преимущество той или иной команде.

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#Новосибирск#Телешоу#Дава#Филипп Киркоров#ТНТ
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