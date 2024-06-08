Филипп Киркоров отказал в поддержке новосибирскому шоумену Даве

В финал телешоу вышли три команды, среди которых пара Давид Манукян и Арман Давтян. Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, финальный выпуск, эфир которого намечен на ближайшее воскресенье, будет разделен на два дня. Начнется финал с состязаний на ловкость. Появятся в финальном выпуске и участники, ранее выбывшие из шоу. Их голоса дадут преимущество той или иной команде.