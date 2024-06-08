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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Грибы в начале июня собирают самые разные — от привычных до экзотичных

Грибы ведрами собирают новосибирцы: смотрим фото трофеев

8 июня 2024, 12:32
Фото: vk.com/griby_novosibirsk
Грибы в начале июня собирают самые разные — от привычных до экзотичных
Несмотря на то, что погода пока не благоприятствует росту грибов, удачливые любители «тихой охоты» выкладывают фото своих обильных трофеев.

Пока в Новосибирской области стоит слишком сырая погода, для массового появления грибов нужны жаркие и сухие дни, говорят опытные грибники. Однако кому-то уже сильно везет. В субботу, 8 июня, новосибирец Юрий Куценко вернулся из Караканского бора с 30 литрами маслят.

«Пока растёт одиночно, гриб крупный, весь чистый. Дорога в лесу тяжёлая», — поделился впечатлениями Юрий.
Трофеям Юрия сегодня позавидовали, наверное, все грибники областиТрофеям Юрия сегодня позавидовали, наверное, все грибники области
Трофеям Юрия сегодня позавидовали, наверное, все грибники области
Фото: vk.com/griby_novosibirsk

Некоторые все еще продолжают собирать первые весенние грибы, сморчки.

«Видно, что сморчки никак не хотят отходить, даже и не задумываются. Просто нравится такая благоприятная погода для них и всё», — констатирует Константин Зеленцов.
Обычно в это время сморчки уже уступают место другим грибамОбычно в это время сморчки уже уступают место другим грибам
Обычно в это время сморчки уже уступают место другим грибам
Фото: Анастасия Успенская

Необычными трофеями поделилась Елена Чечина. Они с мужем собирают трутновик серно-желтый, который растет на иве около дачи супругов.

«Впервые в жизни нашли и попробовала этот гриб. Это вкусно. Кому-то напоминает курицу. Мне же — кальмара очень нежного. Думаю, этот год еще ни один раз удивит каждого из нас», — делится Елена в ВК-сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024»
Необычный гриб собирают с борта лодкиНеобычный гриб собирают с борта лодки
Необычный гриб собирают с борта лодки
Фото: vk.com/griby_novosibirsk
«Коровников, жуть как много. Подберезовиков литров 7. Начиная от крошечных (младенцев) и до вполне себе стареньких особей. Этот год обещает быть занимательным», — рассказывает о своем походе в лес Наталья Астафурова.
Фотосессия — важная часть грибной охотыФотосессия — важная часть грибной охоты
Фотосессия — важная часть грибной охоты
Фото: vk.com/griby_novosibirsk

А Татьяна Татьянина даже не поверила, что ей удалось найти опята. Однако более опытные грибники ответственно заявляют — это самые настоящие опята летние.

Летние опята — вкусный гриб. Главное, не перепутать их с опятами ядовитыми.Летние опята — вкусный гриб. Главное, не перепутать их с опятами ядовитыми.
Летние опята — вкусный гриб. Главное, не перепутать их с опятами ядовитыми.
Фото: vk.com/griby_novosibirsk

Самый удачный месяц для сбора грибов в Новосибирской области обычно приходится на август. Ранее мы, опираясь на рассказы заядлых любителей «тихой охоты» составили для вас карту грибных мест региона.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Лес#Урожай#Маслята
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