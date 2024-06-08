Грибы ведрами собирают новосибирцы: смотрим фото трофеев

Пока в Новосибирской области стоит слишком сырая погода, для массового появления грибов нужны жаркие и сухие дни, говорят опытные грибники. Однако кому-то уже сильно везет. В субботу, 8 июня, новосибирец Юрий Куценко вернулся из Караканского бора с 30 литрами маслят.