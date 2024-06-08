Грибы ведрами собирают новосибирцы: смотрим фото трофеев

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Пока в Новосибирской области стоит слишком сырая погода, для массового появления грибов нужны жаркие и сухие дни, говорят опытные грибники. Однако кому-то уже сильно везет. В субботу, 8 июня, новосибирец Юрий Куценко вернулся из Караканского бора с 30 литрами маслят.
«Пока растёт одиночно, гриб крупный, весь чистый. Дорога в лесу тяжёлая», — поделился впечатлениями Юрий.
Некоторые все еще продолжают собирать первые весенние грибы, сморчки.
«Видно, что сморчки никак не хотят отходить, даже и не задумываются. Просто нравится такая благоприятная погода для них и всё», — констатирует Константин Зеленцов.
Необычными трофеями поделилась Елена Чечина. Они с мужем собирают трутновик серно-желтый, который растет на иве около дачи супругов.
«Впервые в жизни нашли и попробовала этот гриб. Это вкусно. Кому-то напоминает курицу. Мне же — кальмара очень нежного. Думаю, этот год еще ни один раз удивит каждого из нас», — делится Елена в ВК-сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024»
«Коровников, жуть как много. Подберезовиков литров 7. Начиная от крошечных (младенцев) и до вполне себе стареньких особей. Этот год обещает быть занимательным», — рассказывает о своем походе в лес Наталья Астафурова.
А Татьяна Татьянина даже не поверила, что ей удалось найти опята. Однако более опытные грибники ответственно заявляют — это самые настоящие опята летние.
Самый удачный месяц для сбора грибов в Новосибирской области обычно приходится на август. Ранее мы, опираясь на рассказы заядлых любителей «тихой охоты» составили для вас карту грибных мест региона.