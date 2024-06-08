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Published Сегодня, 03:24

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Updated Сегодня, 03:26

Мэр Новосибирска и его заместители ранее работали в областном правительстве

Максим Кудрявцев назначил нового управделами мэрии Новосибирска

8 июня 2024, 03:24
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мэр Новосибирска и его заместители ранее работали в областном правительстве
Очередной выходец из регионального правительства занял руководящее кресло в мэрии областного центра.

Распоряжением мэра Новосибирска на должность управляющего делами администрации города назначен Дмитрий Юданов. Основная функция муниципального управления делами — контроль за средствами городского бюджета.

Ранее Юданов занимал пост заместителя министра юстиции Новосибирской области. Выходец из областного правительства, Максим Кудрявцев (до назначения на пост мэра он работал заместителем губернатора) активно привлекает в мэрию людей из команды Андрей Травникова. Так, вице-мэром стал Максим Останин, бывший замглавы регионального Минпромторга.

Еще один действующий заместитель главы муниципалитета, Евгений Попантонопуло, до перехода в мэрию отвечал за цифровую трансформацию региона.

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