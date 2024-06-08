Максим Кудрявцев назначил нового управделами мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Распоряжением мэра Новосибирска на должность управляющего делами администрации города назначен Дмитрий Юданов. Основная функция муниципального управления делами — контроль за средствами городского бюджета.
Ранее Юданов занимал пост заместителя министра юстиции Новосибирской области. Выходец из областного правительства, Максим Кудрявцев (до назначения на пост мэра он работал заместителем губернатора) активно привлекает в мэрию людей из команды Андрей Травникова. Так, вице-мэром стал Максим Останин, бывший замглавы регионального Минпромторга.
Еще один действующий заместитель главы муниципалитета, Евгений Попантонопуло, до перехода в мэрию отвечал за цифровую трансформацию региона.