Максим Кудрявцев назначил нового управделами мэрии Новосибирска

Ранее Юданов занимал пост заместителя министра юстиции Новосибирской области. Выходец из областного правительства, Максим Кудрявцев (до назначения на пост мэра он работал заместителем губернатора) активно привлекает в мэрию людей из команды Андрей Травникова. Так, вице-мэром стал Максим Останин, бывший замглавы регионального Минпромторга.